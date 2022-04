TAMPA, Fla (WFLA) – Una estudiante de las Escuelas del Condado de Hillsborough recibió $40,000 en dinero de becas universitarias el lunes.

Kaylee Greelish, estudiante de tercer año en Sickles High School, y sus padres se sorprendieron con el programa Big Future de College Board.

“Hice algunas de las becas que tenían allí y creo que mi nombre fue sacado del estudio SAT”, dijo Greelish.

Greelish no está segura de a qué universidad asistirá después de graduarse, pero planea convertirse en ingeniera.

Sus padres dijeron que están muy orgullosos porque su padre no pudo asistir a la universidad justo después de la secundaria.

“Su padre en realidad no pudo ir a la universidad porque no podía pagarla, no tenía dinero. Entonces, para que Kaylee no solo pueda ir a la universidad, sino también tal vez obtener un título avanzado y poder pagar eso y no graduarse con deudas, es enorme”, dijo su madre, Erika Greelish.