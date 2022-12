TAMPA, Fla. (WFLA) – Una madre del área de Tampa Bay que enfrenta tiempos difíciles no ha recibido sus beneficios de SNAP en seis semanas.

“Cuando miras tus facturas y solo tienes (una) cierta cantidad de dinero y dices: ‘¿Voy a pagar el alquiler o mis hijos van a comer esta noche?’ Vas a alimentar a tus hijos”, dijo Michelle Markley.

Si bien ya hemos informado sobre el atraso del estado en el envío de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, el problema continúa acumulándose.

Markley es madre soltera de dos niños pequeños.

“Escuchar a tus hijos decir que tienen hambre es devastador”, dijo. “Han pasado seis semanas desde que recibí ayuda”.

Mientras Markley tiene un trabajo de tiempo completo, necesita ayuda adicional, por lo que espera que se coloque dinero en una tarjeta recargable. Solicitó su renovación de beneficios a tiempo, pero en línea todavía dice “pendiente”.

“Para una persona que vive de cheque en cheque, esta es una situación terrible porque tiene un efecto de goteo en todos los demás aspectos de su vida”, dijo.

El programa federal está a cargo del Departamento de Niños y Familias.

Markley no está sola. 8 On Your Side de WFLA ha escuchado sobre cientos de familias que experimentan retrasos en sus beneficios de SNAP.

“Realmente necesita ser abordado. Debe reconocerse y debe entenderse que hay familias trabajadoras que están haciendo lo mejor que pueden y realmente necesitan estos beneficios para alimentar a sus familias”, dijo Markley.

8 On Your Side solicitó información y una entrevista de DCF, pero nunca respondieron.