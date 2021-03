Enfermera de Largo, paralizada por complicaciones de COVID-19, regresa a casa después de meses en el hospital de Massachusetts

TAMPA, Florida (WFLA) – Una enfermera de 23 años de Largo regresará a casa el lunes después de pasar meses recuperándose de las complicaciones del COVID-19 en un hospital de Massachusetts.

Desmond Silva fue conectado a un respirador el verano pasado después de quedar paralizado del cuello hacia abajo debido a complicaciones del coronavirus y la gripe, dijo su madre, Barbra Bonnet, a 8 On Your Side en julio.

Bonnett dijo que su hijo había contraído el virus en mayo y parecía haberse recuperado por completo, pero su salud dio un giro inesperado en julio.

Un día, Silva comenzó a perder la sensibilidad en sus manos y piernas y fue trasladado de urgencia al hospital. Al llegar, quedó paralizado del cuello para abajo.

“Básicamente están diciendo que [her son being paralyzed] debido a una infección viral, que era COVID además de la gripe”, dijo Bonnett. “Permaneció inactivo en su sistema y luego, siempre que esto se activaba, el sistema inmunológico de mi hijo no era lo suficientemente fuerte para combatir esta infección. Lo que hizo fue atacar su médula espinal así como el sistema nervioso central, dejándolo paralizado del cuello para abajo ”.

La familia pudo recaudar fondos suficientes para que Silva se trasladara al Hospital General de Massachusetts en Boston.

“Antes de que te des cuenta, mi hijo estaba fuera de Florida en cuestión de horas”, dijo Bonnet.

Bonnett dijo que un equipo de especialistas había estado monitoreando a su hijo mientras se recuperaba en el hospital.

“Simplemente está siendo atendido por muchos especialistas. Tiene un equipo neurológico de unos dos o tres neurólogos especialistas ”, dijo. “Tiene dos enfermeras practicantes, fisioterapeutas a bordo. Entonces, terapia del habla, terapia ocupacional junto con el neuroinmunólogo también ”.

Se espera que Silva regrese a Florida alrededor de las 11:30 am del lunes.