Enfermera de Florida sobre los casos de coronavirus en aumento en el estado: "A veces parece que no puedes ganar"

TAMPA, Florida (WFLA) – Una enfermera del área de Tampa Bay habló con 8 On Your Side para revelar los nuevos desafíos del trabajo a medida que los casos de coronavirus se disparan en Florida.

“Trabajo para un gran sistema hospitalario”, dijo la enfermera Colleen Folsch. “Solo el creciente número de casos a veces simplemente parece que no puedes ganar”.

8 On Your Side no identifica dónde trabaja Folsch. La especialista en cuidados paliativos quiere ser sincera acerca de la situación en sus instalaciones y otras en el área de la Bahía.

Folsch dice que ha visto un aumento dramático en el número de pacientes críticos con COVID-19.

8 On Your Side verificó los registros estatales y descubrió que su hospital no tenía camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos para adultos el lunes por la tarde.

A medida que su instalación se agota, Folsch dice que algunos miembros del personal están comenzando a agotarse.

“Desafortunadamente, debido a que la carga de pacientes sigue aumentando y se vuelve más crítica, las necesidades de personal a menudo no satisfacen esas necesidades”, dijo. “No creo que nadie tenga la culpa estrictamente de eso, creo que es solo una situación en constante evolución y en aumento”.

“Nuestras unidades de cuidados intensivos (UCI) y muchos de nuestros pisos han tenido que convertirse en salas COVID, lo que significa que nuestros pacientes habitualmente enfermos críticamente … hemos tenido que encontrar espacios para que esos pacientes puedan ir”, agregó.

El reportero de investigación Mahsa Saeidi preguntó si, según lo que la enfermera está viendo en el terreno, la situación se está acelerando.

Folsch dijo que es difícil saberlo porque el virus es impredecible.

“Creo que todos estamos preocupados por esa cita entre comillas de la segunda ola que podría llegar en los meses de invierno porque todavía no estamos cerca de la primera ola”, dijo Folsch.

Algunas buenas noticias: según Folsch, su instalación tiene suficiente equipo de protección personal.

Pero, dice ella, algunos trabajadores de la salud sienten una falta de apoyo en el estado.

“‘Está bien, no necesitas usar máscaras, lo aconsejamos pero no es obligatorio’, ese tipo de cosas es muy frustrante para nosotros”, dijo.

A partir del lunes, todavía no hay un mandato estatal para las máscaras en Florida .

“Mis fabulosos médicos en la UCI se esfuerzan por mantener a las personas fuera de los ventiladores tanto como sea posible”, dijo Folsch.

