CONDADO DE MANATEE, Fla. (WFLA) – El cuerpo de una madre de Bradenton que fue vista por última vez el viernes 3 de junio fue descubierto días después en una “zanja” de Palmetto, según la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee.

Las autoridades dijeron que Stephanie Shenefield, de 38 años, fue vista por última vez cerca de 16th Street East y 53rd Avenue East, en un área residencial de Oneco.

Los amigos de la madre le dijeron previamente al equipo de WFLA que se suponía que Shenefield asistiría a un concierto y pasaría la noche en Ybor City el viernes. Pero los amigos con los que planeaba ir no pudieron comunicarse con ella más temprano ese día.

Los diputados dijeron anteriormente que Shenefield tenía una condición médica y se estaba comportando de una manera que preocupaba a familiares y amigos. Las personas cercanas a la mujer dijeron que no era propio de ella irse y no estar en contacto con nadie.

“Esto no es propio de ella”, dijo Jennifer Massrock a WFLA. “Se queda en las redes sociales, es muy sociable con la gente. Después de este tiempo y de no conectarse con nadie y de que su teléfono está completamente muerto desde entonces, algo no está bien”.

Los detectives dijeron que la causa de la muerte de Shenefield se desconoce actualmente. Una investigación está en curso.

El alguacil del condado de Manatee, Rick Wells, proporcionará actualizaciones adicionales en una conferencia de prensa a las 11 am.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.