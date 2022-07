TAMPA, Fla. (WFLA) – El esfuerzo continuo para purgar los caracoles terrestres africanos gigantes del condado de Pasco ha generado más de 1,400 GALS bajo la custodia del Departamento de Agricultura de Florida. El FDACS informó que hasta ahora han revisado 525 propiedades y han encontrado caracoles en solo 30.

El área de cuarentena establecida en el condado de Pasco no se ha ampliado. El 7 de julio, el estado dijo que ya se habían recolectado 1,000 caracoles. Ahora, se han encontrado otros 400 más o menos. Las autoridades dijeron que solo se han encontrado 1,434 caracoles, con una mezcla de especímenes vivos y muertos.

El 7 de julio, la comisionada de agricultura Nikki Fried se presentó en Clearwater para brindar una actualización del esfuerzo estatal para “erradicar” la población de GALS en Pasco. Los moluscos invasores fueron identificados en New Port Richey a fines de junio, y los funcionarios establecieron una zona de cuarentena para contenerlos mientras tomaban medidas para destruir la población.

Los caracoles gigantes africanos se consideran algunas de las criaturas más dañinas del planeta, en lo que respecta a los cultivos y sus efectos en el medio ambiente.

Un trabajador del Departamento de Agricultura sostiene una bolsa de caracoles terrestres gigantes que fueron recolectados en un jardín en Miami, el viernes 30 de septiembre de 2011. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida identificó una población de caracoles terrestres africanos gigantes en Miami. Son uno de los caracoles más dañinos del mundo porque consumen al menos 500 tipos de plantas, pueden causar daños estructurales en el yeso y el estuco, y pueden transportar un nematodo parásito que puede provocar meningitis en los humanos. (Foto AP/J Pat Carter)

El esfuerzo de erradicación que está realizando FDACS es la tercera purga de caracoles de este tipo desde finales de la década de 1960. El esfuerzo más reciente tomó 10 años para limpiar el condado de Miami-Dade de sus invasores, que comen no solo más de 500 cultivos agrícolas, sino también estuco y yeso, poniendo en riesgo las estructuras y los productos.

“Los caracoles africanos gigantes están de regreso, pero les aseguro que los erradicaremos”, dijo Fried en Clearwater. “Lo hemos hecho dos veces antes y lo haremos de nuevo. No es una cuestión de si, es solo cuándo”.

Sin embargo, incluso sus compañeros funcionarios de FDACS dijeron que el proceso podría ser lento. Incluso después de que destruyan la población de caracoles, el estado no podrá dar un visto bueno sobre el esfuerzo de erradicación hasta dos años después del hecho.

Junto a Fried, el Dr. Greg Hodges, subdirector de la División de Industria Vegetal, habló sobre cómo funcionaría el proceso de cuarentena y erradicación de caracoles.

Para eliminar la población de caracoles, los funcionarios estatales tienen un equipo de caninos especialmente entrenados que pueden olfatearlos. Además, los funcionarios han comenzado a implementar metaldehído para golpear a los caracoles gigantes con súper sal, obligándolos a reducir la velocidad, deshidratarse y, finalmente, morir de hambre. El tratamiento tarda días en surtir efecto, según FDACS.

Incluso sin los ataques químicos a los caracoles gigantes, no serían seguros para comer. El comisionado Fried advirtió a los residentes que no comieran caracoles.

“Si ves uno de estos caracoles, no lo toques”, dijo Fried en el evento. “Llámenos, asegúrese de tener expertos, ellos traen consigo enfermedades como la meningitis, y lo más importante, no los coma. Este no es un caracol para ser puesto en mantequilla y aceite y ajo. Esto no es algo que quieras tocar, esto no es algo que quieras comer”.

Hasta el momento, FDACS dijo que no se han encontrado caracoles fuera del condado de Pasco, pero aún se alienta a los residentes a llamar a una línea de ayuda si ven caracoles que creen que podrían ser GALS en Florida. El número de la línea de ayuda para reportes de caracoles es 1-888-397-1517.