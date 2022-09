TALLAHASSEE, Fla. (WFLA) – El fiscal estatal Andrew Warren, del 13° Circuito Judicial, no recuperará su trabajo el lunes después de que un juez de Florida escuchó los argumentos orales en la demanda del fiscal destituido contra el gobernador Ron DeSantis.

El proceso estaba programado para comenzar a las 9 a.m. ante el juez Robert Hinkle del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Florida.

Cada parte tuvo 30 minutos para dirigirse a la corte, según un comunicado enviado por Warren. Posteriormente, el juez Hinkle negó la solicitud de Warren de una orden judicial preliminar.

La demanda afirma que la suspensión de DeSantis violó el derecho de Warren a la libertad de expresión según la Constitución de los EE.UU. y excedió la autoridad de DeSantis como gobernador según la ley de Florida.

Le pide a un juez que obligue al gobernador a cancelar la suspensión, restituir a Warren en el cargo y prohibir que el gobernador tome medidas similares contra él en el futuro.

Un juicio sobre el reclamo de la Primera Enmienda tendrá lugar en cuatro a 12 semanas.

Según las reglas de la corte, no se permiten teléfonos celulares ni cámaras de video. La investigadora Mahsa Saeidi de 8 On Your Side está en Tallahassee para cubrir la audiencia.

Un fallo podría ocurrir durante la audiencia o en los días siguientes.