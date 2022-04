TAMPA, Fla. (WFLA) – Cada vez es más difícil para los compradores de vivienda primerizos encontrar algo para comprar en el área de Tampa Bay.

Además de la falta de inventario de bienes raíces y el aumento del número de personas que se mudan a nuestra área, las empresas también se están precipitando en los vecindarios y comprando propiedades para venderlas o usarlas para alquilar.

Erik y Maylin Mello no estaban seguros de comprar alguna vez su propia casa. Maylin está embarazada de ocho meses y la pareja comenzó a buscar una casa para comprar cuando supieron que ella estaba embarazada.

Resultó ser ocho meses llenos de decepciones.

Erik Mello dice que la pareja hizo oferta tras oferta, solo para ser rechazada.

Erik y Maylin Mello buscaron una casa para comprar durante ocho meses.

“Hay casas que vimos y que nos gustaron que les dimos seguimiento, y estaban pidiendo $350,000, y se vendieron en $450,000”, dijo. “Han sido $ 60,000 más de pedir, no ha sido una contingencia de tasación, no ha sido una inspección, no hay nada en la casa”.

Maylin Mello solo estaba orando por estar en un hogar antes del nacimiento de su hijo.

“Estamos en una línea de tiempo”, dijo. “Estuvimos buscando en todas partes y poniendo ofertas en casas”.

Los Mello no están solos. Cada vez es más difícil para los compradores de vivienda primerizos comprar casas en Tampa Bay.

Hay una falta de inventario y una abundancia de compradores, y no todos los compradores son individuos.

Doug y Nancy Wood son profesionales de bienes raíces con Smith and Associates en Tampa. Doug Wood dice que las empresas están comprando casas para la venta.

“Hay corporaciones que están comprando casas como cuadernos de ofertas y puertas abiertas y otros inversionistas”, dijo Doug. “No hace mucho, tuvimos una cotización aquí en el área de Westchase que en las primeras 12 horas, tuvimos siete ofertas. De esas siete, seis eran inversionistas. Solo uno era propietario”.

Nancy Wood dice que algunos compradores de vivienda primerizos vez también están experimentando un “shock de etiqueta” cuando miran los listados.

Nancy y Doug Wood son profesionales de bienes raíces de Smith and Associates en Tampa.

“Es realmente difícil para los compradores locales”, dijo, “que están tratando de pensar en dónde estaban los valores hace incluso tres años, en comparación con ahora”.

The Woods tiene este pequeño consejo para los posibles compradores de vivienda: conéctese con un agente de bienes raíces establecido en quien confíe. Ese agente podría tener acceso a información sobre propiedades que están a punto de salir al mercado, pero que aún no han sido listadas. En algunos casos, las ventas se pueden negociar antes de colocar el cartel de “se vende”.

Los Mello se conformaron con una casa en el área Countryway del condado de Hillsborough. La propiedad necesita bastante trabajo, pero no es nada que la pareja no pueda manejar. Simplemente están felices, finalmente tienen un lugar al que pueden llamar hogar. El cierre está a la vuelta de la esquina.

“Estamos contando las horas para aprobar el cierre, en este momento”, dijo Erik. “Tenemos un equipo listo para entrar y hacer este nuestro hogar”.