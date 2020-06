Empleado de Publix de Florida dijo que le dijeron que se quitara la máscara BLM

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

(NBC News / WBBH ) – Un empleado afroamericano de Publix en Lehigh Acres, Florida, dijo que le pidieron en su trabajo que se quitara la máscara facial “Black Live Matter” mientras laboraba.

Quinton Desamours se presentó en el trabajo el 13 de junio y fue retirado por su asistente del gerente, quien tuvo problemas con la máscara porque mostraba apoyo al Movimiento Black Lives Matter.

“Me dijo que la compañía no ha emitido una declaración y que no sabe si están a favor o en contra del problema, y que me estoy poniendo en peligro a mí y a todos los que trabajaron allí”, dijo Desamours.

Publix tiene una política que no permite a los empleados mostrar mensajes que no sean de Publix. Sin embargo, Desamours dijo que la regla se aplica libremente.

“Muchos, muchos empleados tienen diferentes diseños en sus máscaras”, dijo a WBBH.

Desamours publicó sobre el encuentro en Twitter, que la cuenta de Publix en Twitter respondió recordándole el código de vestimenta de empleado de Publix y dirigiendo a Desmours a una carta del CEO Todd Jones pidiendo “compasión y empatía”.

“Dicen que defienden la justicia contra el racismo y la desigualdad, pero tan pronto como me enfrento a algo en su uniforme, no les gusta”, dijo Desamours.

A pesar de los múltiples intentos, sin embargo, nadie de Publix ha respondido a WBBH NBC2 para comentar sobre el asunto.

En su sitio web, la cadena de supermercados muestra un mensaje de que planea donar $ 1 millón para programas de derechos civiles. Aún así, Desamours siente que estaba siendo silenciado.

“Sus palabras no respaldan sus acciones”, dijo. “Estamos en un punto de inflexión en Estados Unidos. El cambio tiene que venir ahora y estoy feliz de ser parte de la generación que trae el cambio”.

Desamours dijo que su renuncia aún no es oficial, pero que planea renunciar formalmente pronto.

