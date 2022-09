WINTER HAVEN, Fla. (WFLA) – El alguacil Grady Judd ofreció detalles de una operación contra tráfico de personas en el condado de Polk que permitió el arresto de 160 personas arrestadas, incluyendo a un profesor de matemáticas de una escuela secundaria en el centro de la Florida y a un empleado de Disney.

Los agentes dijeron que los arrestos de “Fall Haul 2” incluyeron maestros de escuela, un oficial de correccionales estatales y un empleado de Disney. Se dijo que 26 de los acusados eran hombres casados, y 15 de los arrestos involucraron a personas de otros estados incluyendo a una persona de Puerto Rico.

Además, 7 de los arrestados son sospechosos de estar en los Estados Unidos ilegalmente.

El alguacil Judd destacó detalles en algunos de los arrestos, como el caso de

Otro de los arrestos en los que el alguacil ahondó fue el de Carlos González, de 24 años, profesor de matemáticas en New Dimensions High School en el condado de Osceola, quien fue arrestado por acceder a tener sexo con dos prostitutas que resultaron ser detectives encubiertas. González es de Davenport y fue arrestado por dos casos de solicitud de prostitutas.

También, fuera del estado, se mencionó el caso de un subjefe de policía de Georgia, quien supuestamente intentó contratar a un detective encubierto que pretendía ser una prostituta con $180 y un paquete de White Claw.

“La industria de la prostitución en línea permite a los traficantes y permite la victimización continua de quienes están siendo traficados”, dijo el alguacil Grady Judd. “Nuestro objetivo es identificar a las víctimas, ofrecerles ayuda y arrestar a quienes están fomentando la explotación de seres humanos (Johns) y a quienes se benefician de la explotación de seres humanos. La prostitución no es un delito sin víctimas. Resulta en explotación, enfermedad, disfunción, adicción a las drogas y al alcohol, violencia y familias rotas”.

One More Child, Heartland for Children, My Name My Voice y Children’s Home Society of Florida también trabajaron con la oficina del alguacil para brindar apoyo a las víctimas.