SARASOTA, Fla. (WFLA) – El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) anunció que una compañía de alimentos de Sarasota retiró más de 6,200 libras de productos cárnicos el viernes.

El USDA dijo en un comunicado que se retiraron 6,247 libras de productos de empanadas de carne y pollo después de que la agencia supo que no fueron inspeccionados antes de llegar a los estantes. Los productos en sí no fueron inspeccionados, ni fueron producidos en una instalación que no fue inspeccionada por el Departamento de Agricultura de EE.UU.

La agencia dijo que no han recibido informes de reacciones adversas de nadie que haya consumido estos productos. El USDA dijo que cualquier persona preocupada por una reacción debe comunicarse con su proveedor de atención médica.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés) insta a los residentes a revisar sus congeladores en busca de productos retirados del mercado y a tirarlos si los encuentran.

Los artículos de empanadas congeladas de carne de res y pollo se produjeron y distribuyeron en el comercio desde marzo de 2022 hasta septiembre de 2022. Los siguientes productos están sujetos a retiro: [Haz clic aquí para ver las etiquetas]

Aproximadamente 1,6 libras. Paquetes en bolsas plásticas transparentes que contengan 10 piezas de “Empanadas Valrico STEAK EMPANADAS” con fecha de “PRODUCCIÓN ANTES” anterior al 30 de enero de 2023.

Aproximadamente 1,6 libras. Paquetes en bolsas plásticas transparentes que contienen 10 piezas de “Empanadas Valrico CHICKEN EMPANADAS” con fecha de “PRODUCCIÓN ANTES” anterior al 30 de enero de 2023.

Aproximadamente 4,6 libras. Paquetes en bolsas plásticas transparentes que contienen 25 piezas de “Empanadas Valrico STEAK EMPANADAS” con fecha de “PRODUCCIÓN ANTES” anterior al 30 de enero de 2023.

Aproximadamente 4,6 libras. Paquetes en bolsas plásticas transparentes que contienen 25 piezas de “Empanadas Valrico CHICKEN EMPANADAS” con fecha de caducidad anterior al 30 de enero de 2023.

Puede leer el informe completo del retiro del USDA aquí .