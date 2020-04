El trabajador de entrega de comestibles de Instacart en Tampa Bay afirma que la compañía retuvo el pago

TAMPA, Florida (WFLA) – Daniel Johnson dice que se sintió bien por trabajar para Instacart, entregando comestibles a las personas que se quedaban en casa debido a la pandemia.

“Sentí que estaba ayudando a la comunidad y ayudándome a mí mismo”, dijo Johnson.

Pero no planeaba hacerlo gratis.

“Tuve que dejar de trabajar porque no me pagaban y no recibía respuestas”, dijo Johnson

Johnson recurrió al investigador 8 On Your Side, Shannon Behnken, en busca de ayuda después de encontrarse con obstáculos relacionados con el equipo de soporte de Instacart. Él dice que no le pagaron por nueve trabajos en varias tiendas en vecindarios como Seminole Heights, Wesley Chapel, Temple Terrace y Land O ‘Lakes.

Sus mensajes en la aplicación muestran que se le prometió un pago de al menos $ 147.37, pero el dinero nunca se depositó en su cuenta. Cada vez que preguntaba por qué, estaba seguro de que se intensificaría y tomaría unos días más.

“Para una situación de este calibre, esta magnitud, para una crisis y una pandemia, estoy haciendo un servicio para que alguien me ayude poniéndome en peligro. Lo menos que puedes hacer es llamarme por cortesía, algo, contactarme fuera de mí, hágame saber que voy a estar bien al final de todo “, dijo Johnson. “Incluso si fue un problema técnico, un accidente”.

Better Call Behnken contactó a la empresa Instacart y le dijeron que lo investigarían. Seguiremos en esta historia hasta que Johnson reciba el dinero que ganó.