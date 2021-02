El superintendente de Hillsborough, Addison Davis, responde después de ser visto sin máscara en el desfile de los Bucaneros

TAMPA (WFLA) – La superintendente del condado de Hillsborough, Addison Davis, emitió un comunicado después de que News Channel 8 capturara imágenes de Davis entre la multitud y sin máscara cuando los Bucs se acercaban al escenario.

La declaración dice:

“Junto con varios otros líderes locales, asistí a la presentación del campeonato en el puerto para celebrar a nuestros socios, los Buccaneers, y su histórica victoria. Usé mi máscara durante todo el evento, solo me la quité brevemente para algunas fotos y luego me la volví a poner por el resto del tiempo que estuve presente. Como dije en mi correo electrónico a los empleados y las familias la semana pasada, siempre debemos seguir las pautas de los CDC para mantenernos saludables y seguros, y eso me incluye a mí. En retrospectiva, debería haberme dejado la máscara puesta durante toda la celebración ”, dijo Addison Davis.

El distrito escolar envió a News Channel 8 fotos adicionales de Davis enmascarado en el desfile.