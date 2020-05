El sistema de desempleo de bajo rendimiento de Florida paga de más a algunos beneficiarios

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Como miles de floridanos sin trabajo todavía esperan recibir beneficios de desempleo , 8 On Your Side está aprendiendo que a algunas personas se les ha pagado demasiado.

Tal es el caso de la esposa de Tom Bruno, Michelle Bruno. La pareja de Venecia sabe que la pandemia podría haberlos afectado mucho peor.

“No puedo imaginar cómo sería tener un par de hijos, quedar sin trabajo y no poder mantenerlos”, dijo Tom Bruno.

Ninguno de los Brunos perdió su trabajo, pero las horas de Michelle en una clínica dental se redujeron de 40 por semana a 10. Pasar de tiempo completo a tiempo parcial puede calificarlo para recibir asistencia por desempleo, por lo que solicitó.

La primera semana que recibió beneficios, el pago del estado fue de solo $ 78, junto con $ 600 del gobierno federal. Debido a que Michelle todavía estaba parcialmente empleada, sabía que solo calificaba para beneficios estatales parciales.

Así que imagine la sorpresa de los Brunos cuando Michelle recibió $ 275, el pago máximo, del estado la semana siguiente.

Los pagos máximos continuaron durante otras tres semanas después de eso.

“Así que ahora aquí nos sentamos con más de mil dólares de dinero que no solicitamos y no merecemos”, explicó Tom Bruno.

A partir del 10 de mayo, aquellos que reciban beneficios ahora deberán iniciar sesión en CONNECT y reclamarlos cada dos semanas. Ese proceso incluirá horas de informes para las personas que han regresado total o parcialmente al trabajo para ajustar los pagos.

Ese requisito se había renunciado previamente en un esfuerzo por reducir el tráfico web en el sistema sobrecargado del estado.

A partir del lunes, Michelle regresó a trabajar a tiempo completo y no reclamará más semanas, lo que debería dejar de pagar los beneficios incorrectos. Pero los Brunos no pueden evitar sentir por las miles de personas que aún no tienen trabajo y que ni siquiera han recibido su primer cheque.

“Si están pagando de más a muchas personas, es necesario llamar la atención”, dijo Tom Bruno a 8 On Your Side. “Pensé que ustedes serían las personas perfectas para hacerlo”.

8 On Your Side contactó al Departamento de Oportunidades Económicas para preguntar qué sucedió y qué deben hacer las personas como Michelle Bruno.

Todavía estamos esperando una respuesta.

Mientras tanto, nos comunicamos con Tom DiFiore con los Servicios Legales del Área de la Bahía para obtener orientación. DiFiore ha estado manejando varios casos de problemas de desempleo en medio de la pandemia.

Explicó que si el DEO paga en exceso a un reclamante, la agencia generalmente enviará al destinatario un aviso de pago en exceso. Hay un período de 20 días para solicitar una apelación si es necesario.

Aquellos a quienes se les ordena que devuelvan el dinero y no lo hacen, podrían enfrentar la compensación de un reembolso del IRS, llamadas de una agencia de cobranzas o incluso una demanda. Sin embargo, dice que alguien como Michelle Bruno podría argumentar teóricamente que el sobrepago fue culpa del estado si ella no ingresó información incorrecta en el sistema CONNECT.

Los Brunos están guardando el dinero adicional en una cuenta de ahorros por ahora en caso de que el estado eventualmente les ordene que lo devuelvan.

“Puedo ver gente gastando eso”, dijo Tom Bruno. “Y no los culparía si lo hicieran”.

Puede encontrar más información sobre pagos excesivos en el sitio web de desempleo de Florida .

Esto es solo lo último en problemas de desempleo que 8 On Your Side ha estado siguiendo de cerca e intentando solucionar.

