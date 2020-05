El psicólogo de Safety Harbor sobre el combate de la ansiedad y la depresión durante la pandemia de COVID-19

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) - Un video de perros mantenidos en un patio trasero de San Petersburgo se ha vuelto viral y ha desencadenado a furiosos activistas de animales en todo el país.

8 On Your Side contactó a las autoridades locales y al dueño de los perros, quienes dijeron que los perros están bien y que no hay actividad ilegal.