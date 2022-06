APOPKA, Fla. (QUEEN CITY NEWS) — El dueño de un restaurante de parrilladas en Florida está en los titulares. Como la inflación está aumentando los precios en todo el país, él está haciendo lo contrario, bajando sus precios para ayudar a que todos puedan comer una buena comida.

Steve White, owner of Porkie's BBQ, wrote in a Facebook post Tuesday that he is dropping the prices of the lunch specials at the restaurant a $ 9.99 por un sándwich, dos acompañamientos y una bebida "durante este tiempo de incertidumbre y con todos los precios más altos en todo".

“Voy a hacer esto todo el tiempo que pueda”, dijo White.

A más de 500 personas les gustó la publicación de White en Facebook, y muchos comentaristas mostraron su agradecimiento por su generosidad.

“Y nosotros, como comunidad, te apoyaremos. Es duro. ¡Tú, amigo mío, eres más duro!” dijo un comentarista.

“Apopka tiene suerte de tenerte a ti y a tu negocio…”, escribió otro comentarista: “Steve, siempre estás ahí cuando alguien necesita ayuda… eres un buen hombre…”.