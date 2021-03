El programa ‘Backing the Bay’ proporciona subvenciones de $50 mil a empresas minoritarias en Tampa Bay

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una organización local está otorgando a las empresas minoritarias de Tampa Bay subvenciones de marketing de $ 50,000 para darles el impulso que necesitan en medio de la pandemia.

Tampa Bay Lightning y Vinik Sports Group lanzaron “Backing the Bay” a principios de marzo. Es un nuevo programa en el que las empresas propiedad de minorías (minorías étnicas, mujeres, veteranos o LGBTQ) pueden solicitar subvenciones de marketing de 50.000 dólares. Las empresas seleccionadas trabajarán con VSG para crear una nueva estrategia de marketing que incluya videos de marca, funciones escritas, anuncios de radio, gráficos personalizados y más.

Es una oportunidad que personas como Sara Fludd no pueden negar.

“Siempre me han gustado los waffles, desde que tenía 5 años”, dijo Fludd.

Fludd es el fundador y director ejecutivo de Pop Goes the Waffle. Es un camión de comida emergente que tiene todos los gofres que uno pueda imaginar y todos están hechos desde cero.

“Los llamamos gofres con los que puedes caminar porque es como un bagel o un pastelito tostado”, dijo. “Es dulce y ni siquiera necesitas jarabe”.

Pop Goes the Waffle es un negocio pequeño, negro y propiedad de mujeres que ha estado funcionando durante tres años.

“Me encanta poder ser un ejemplo para las personas para que vean lo que es posible”, dijo.

Durante la pandemia, Pop Goes the Waffle cerró durante meses, pero Fludd se está recuperando después de recibir la subvención de $ 50,000 “Backing the Bay”. Fludd es la primera empresa que se beneficia de esta oportunidad.

“Fue una sorpresa total”, dijo Fludd. “Con COVID y sin COVID, una pequeña empresa nunca podría permitirse este tipo de paquete para medios y marketing”.

Eryn McVerry, vicepresidente senior de contenido y estrategia de marca de VSG, dice que el programa es una forma de mostrar cómo los esfuerzos de diversidad e inclusión se están colocando a la vanguardia de los esfuerzos de Lightning y VSG.

“Es importante para nosotros desde una perspectiva (de diversidad, equidad e inclusión) que no solo mostremos lo que estamos haciendo internamente, sino también lo que queremos hacer externamente en lo que se refiere a DEI y apoyando a los miembros de la comunidad”, dijo McVerry. “Lo que queremos poder hacer es apoyar, elevar y ampliar. con suerte, el adelanto permitirá que otras empresas también lo paguen ”.

Fludd dice que está agradecida por esta oportunidad.

“Es asombroso porque, como vemos …, las mujeres y las minorías están continuamente subrepresentadas y nunca tienen un campo de juego nivelado. Entonces, cada vez que una organización se acerca para ayudar, es increíble “, dijo Fludd.

VSG seleccionará un negocio mensualmente hasta finales de 2021. Para enviar una solicitud, visite el sitio web “Backing the Bay”.