El pollito Tawny Frogmouth nace en el zoológico de Florida

MELBOURNE, Fla. (WFLA) – Un polluelo de frogmouth rojizo absolutamente adorable ha nacido en un zoológico de Florida.

‘Little Frank’ nació el 21 de abril en el zoológico de Brevard, con un peso de solo 16 gramos.

Little Frank es uno de los cinco hijos de ‘Nathan’ de 20 años y ‘Hotdog’ de 8 años. Nathan y Hotdog no han tenido la suerte de criar pollos por su cuenta, por lo que el personal de cuidado de animales del zoológico acogió a Little Frank cuando todavía era un huevo e incubó a los polluelos.

Little Frank recibe una combinación de carne y comida para gatos cada dos horas durante un período de 16 horas cada día.

El frogmouth rojizo es originario de Australia y está más estrechamente relacionado con los nightjars.

Si desea apoyar al zoológico de Brevard, puede hacerlo visitando www.brevardzoo.org.

