El polémico agricultor Marion Lambert fue encontrado muerto en su granja del sur de Tampa, dice la policía

TAMPA, Fla. (WFLA) – South Tampa Farm es un tesoro local único escondido del ajetreo y el bullicio de la vida diaria, ubicado al final de una tranquila calle de la ciudad donde generaciones de familias han disfrutado visitando este elemento básico de Tampa.

En el corazón de todo estaba Marion Lambert, el hombre detrás de la magia, que dirigió la granja durante décadas.

La policía de Tampa le dijo a 8 On Your Side que recibieron una llamada al 911 el miércoles por la tarde alrededor de las 3:00 pm y encontraron al Sr. Lambert muerto cerca de su granja.

Poco después se estableció una página de GoFundMe donde se publicó la siguiente declaración.

“Los amigos y vecinos de South Tampa Farm apoyan a la familia de Marion Lambert en su repentino fallecimiento. El granjero Marion (Dee) ha endulzado la vida de nuestra comunidad con sus huevos frescos de granja, leche y miel local durante generaciones, y nosotros Todos extrañarán su amigable guiño y personalidad vivaracha. Su hija, yerno y nietos pequeños se mudaron al otro lado del país para ayudar al Sr. Lambert con la granja durante COVID, y agradecerían su apoyo para los gastos del funeral y el futuro de la granja. “

8 On Your Side habló con la policía de Tampa sobre el caso. En este momento, los detectives dicen que no revelarán la causa de la muerte durante esta investigación en curso.

Aunque Lambert vivió una vida tranquila en su granja, no era ajeno a las controversias.

Era conocido por enarbolar una enorme bandera confederada en la intersección de la I-4 y la I-75. Él era un líder de los Hijos de la Confederación y habló abiertamente sobre enarbolar la bandera en ese lugar.

A raíz del fallecimiento del Sr. Lambert, su familia ha solicitado privacidad.