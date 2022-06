TAMPA, Fla. (WFLA) – Algunas personas en el sur de Tampa dijeron que se sienten amenazadas por lo que descubrieron en sus jardines delanteros: volantes llenos de odio antisemita.

Si bien se encuentran más volantes antisemitas fuera de las casas del sur de Tampa con mensajes de odio, el rabino Mendy Dubrowski, quien es el director de Chabad CHAI del sur de Tampa, dijo que ahora es el momento de la unidad.

“Si simplemente permitimos que estos grupos de base de negatividad controlen la narrativa, entonces les permitiremos ganar”, dijo el rabino Dubrowski. “Tenemos que asegurarnos de que no estemos intimidados, que no estemos intimidados, que estemos orgullosos de quienes somos”.



Ese mensaje fue repetido por el fiscal estatal del condado de Hillsborough, Andrew Warren.



“La estupidez no es un crimen”, dijo Warren. Así que la mejor ofensa a la odiosa ignorancia es la unidad y la solidaridad y eso es exactamente lo que estamos teniendo”.



Los volantes muestran mensajes que culpan al pueblo judío por el COVID-19 y enumeran a aquellos en la administración de Biden que son judíos.



“El odio no tiene cabida en nuestra comunidad y es importante reconocer que este tipo de antisemitismo no es solo una amenaza contra el pueblo judío, va en contra de todo lo que representamos como estadounidenses”.



Warren dijo que la policía verá si se cometió algún delito y, de ser así, quién está detrás.



El Departamento de Policía de Tampa envió esta declaración:

“El Departamento de Policía de Tampa está investigando varios incidentes en los que recientemente se distribuyeron volantes antisemitas por toda la ciudad. Nos tomamos muy en serio estas preocupaciones de la comunidad y estamos trabajando con nuestros socios en la comunidad judía para asegurarnos de que los residentes estén informados y seguros”.

“Se requiere que nuestra comunidad en general se una para asegurarnos de mostrarnos apoyo mutuo y hacer que nuestras voces de positividad, de amor y apoyo sean más fuertes que las voces de odio”, dijo el rabino Dubrowski.



El rabino Dubrowski dijo que incluso si no eres un objetivo directo, sigues siendo un objetivo porque el odio se propaga como la pólvora.