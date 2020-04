El nativo de Tampa Bay en 'The Voice' habla sobre competir mientras está en cuarentena

TAMPA, Fla. (WFLA) – Aeri Moon es una persona de personas.

Si alguna vez conoce a la joven de 28 años, verá su rostro iluminarse con una energía palpable. Su pasión es energizante. Inspira a las personas.

Cuando comparte su historia de perseverancia en la industria de la música altamente competitiva, te golpea. Quieres que ella gane. Quieres que ella tenga éxito. Ella es alguien a quien quieres ver.

Bienvenido al equipo Aeri.

Ella lo tiene, ese factor “eso”, y para esta joven, ese mismo rasgo se convirtió en la base de quién era desde muy joven, y quién sigue siendo hoy. Aeri tiene esa chispa. Con los años, se ha convertido en el fuego dentro de ella.

El fuego, dice, es poderoso, una fuerza que la empuja a buscar el éxito ya que nunca ha dejado de perseguir sus sueños. No importa qué. Sin parar, sin pausas.

Ese fuego se ha convertido en su combustible, su sangre vital, de hecho tan fuerte que ha demostrado su éxito y también la ha guiado al fracaso.

Esta artista apasionada sabe lo que quiere, y no hay quien pare el viaje en el que se encuentra ahora. No querrías con una luz tan brillante. Este camino conduce a un lugar, dice, el mismo lugar que siempre tiene.

Mientras su cabeza trazaba su camino, cada movimiento elaborado con una estrategia afilada, ella también tenía otra fuerza de guía, siempre allí. Es el lugar donde saca fuerzas, incluso en los momentos más oscuros. El poder que produce es duro y tierno.

El corazón.

Aquí es donde iría, un lugar donde cavaría profundamente mientras cantaba una balada en un club de Blues en Orlando, haciéndola muy popular mientras actuaba todas las noches.

Después de todo, los cantantes de blues tienen que ver con el corazón. También se trata de lucha, dolor y angustia. Puedes sentirlo, ese sonido profundamente emocional, casi gutural. Para los artistas, los poderosos, ese sonido solo puede provenir de alguien que esté íntimamente familiarizado con él. Lo han vivido.

Para Aeri, su experiencia en el blues está profundamente arraigada en la emoción de la vida real, la angustia real, del mundo real. Ella lo sintió. Una y otra vez. Su picadura era tan ácida que se quemó. Duele. La hizo querer renunciar. Pero, aquellos a quienes ella también sabe que esa opción no es una opción, no importa lo mal que duela la picadura.

Aeri lo sabe.

Para ella, el poder crudo en su voz basada en el blues fue parcialmente impulsado por la decepción. A menudo sentía el dolor de un fracaso brutal, un dolor tan profundo en su interior que era desgarrador. Esto no fue una desilusión, y no se sintió solo una vez. Aeri lo vivió, lo respiró, lo sintió. Le dolía el corazón cuando el fuego dentro de ella, en un momento, se convirtió en brasas. El infierno, ahora solo hirviendo.

La decepción nació de un sueño que sintió morir, escapándose, con el dolor lentamente drenando su resolución, su amor, su objetivo de toda la vida, uno que sentía profundamente en sus huesos.

Cantar, actuar, ser concursante en “The Voice”.

Ella intentó. Y lo intenté. Y lo intenté.

Ella lo quería como si quisiera respirar. Su sueño era su aire, manteniéndola viva, avanzando, persiguiendo ese poderoso deseo que ella apreciaba.

Pero, la vida a menudo tiene una forma cruel de hacernos esperar. Y lucha. Y dolor

Sin embargo, si aguantas el tiempo suficiente y profundizas en las partes más profundas de tu ser, esa ascua siempre está ahí. Solo se necesita la más mínima chispa para alimentar un infierno.

Solo pregúntale a Aeri.

Ella probó para “La Voz” seis veces, en seis ciudades. Cada vez, ella se alejaba, con el estómago hecho un nudo, mientras las lágrimas brotaban y picaban. El flechazo de la derrota se hizo familiar, la intensidad de una fuerte realización fue aterradora. Tal vez no se supone que esto suceda. Quizás no soy lo suficientemente bueno. Tal vez debería hacer algo más.

Los pensamientos, ellos mismos, se sentían ajenos a Aeri.

En el fondo, ella lo sabía. Ella podía sentirlo. Ella tuvo que tomar una decisión. Solo había una opción.

Intenta una vez más.

Tienes esto. Naciste para eso. Está en tu sangre. Es la razón por la que te levantas por la mañana. Es el aire que respiras en el viaje que buscas. Es tuyo.

Los sueños estaban destinados a ser perseguidos.

¿Listo para arriesgarlo todo? No hay lugar para la duda. Sin dudarlo. El fuego dentro de ti sigue ahí. Es pequeño, pero está vivo. Hay una razón por la que nunca se quemó: no lo dejarías. Las palabras “y si” no están en tu vocabulario. No hay tal vez, lo has hecho, sobreviviendo a cada fracaso. Te ha hecho más fuerte.

Un momento de muchos años en la fabricación. Todos los caminos condujeron aquí. Todos ellos, te trajeron aquí, este momento, este sueño, esta vida. Tu voz, Aeri. en “La voz”. Es lo que siempre has querido. Una oportunidad más, una audición más, un riesgo más.

Resulta que los sueños se hicieron realidad.

Aeri es la prueba viviente. Ahora está viviendo un sueño cada día como concursante en el programa.

Ella preparó toda una vida para esto. Algunos días, no parece real. Se pellizca, luego sonríe con esa sonrisa de mil vatios.

Está claro para cualquiera que la vea actuar, ella está dentro y todo corazón.

Es por eso que, mientras compite esta temporada durante la crisis COVID, la nueva normalidad se toma con calma. Nada, dice ella, le robará su gratitud. Nada. Ella está más que emocionada por esta oportunidad, por este momento … Ella quiere seguir siendo positiva, tratando de elevar a otros, especialmente durante este tiempo de incertidumbre.

Su viaje en “The Voice” es uno que ella experimenta ahora desde su sala de estar, al igual que otros concursantes van por todo el país. Los 17, ahora compiten por una victoria de Voz mientras viven una vida en cuarentena.

Se entrenan en sus hogares en todo el país. Cantan, practican, sueñan.

También hacen zoom. Constanly

“Estamos tan conectados, incluso más, creo”, dijo Aeri el lunes por la noche. “Estamos allí por horas, cara a cara. Estamos ahí el uno para el otro. Lloro a veces cuando pienso en lo que está sucediendo con esta pandemia. Pero, ya sabes, también me recuerdo a mí mismo, hay mucho bien allá afuera”. He visto muchas cosas positivas. Mire a nuestros primeros en responder. Dejan a sus propias familias cada día para ir a trabajar, asegurándose de que nos mantengamos a salvo. No hay más regalos preciosos. Arriesgan sus vidas por nosotros “.

Aeri está trabajando duro todos los días, disfrutando de esta competencia mientras se encuentra actualmente en Tampa Bay, cantando con todo su corazón mientras su laboratorio espera tranquila y pacientemente hasta que mamá termine.

La conexión, dice ella, está dentro.

Aquí es donde encuentra poder, pasión y perseverancia. Es, de hecho, dentro de ella. Siempre ha estado allí, en cada momento brillante. Y cada fracaso.

Es la parte más fuerte, pero más vulnerable de ella. El lugar donde encuentra esperanza para el futuro y siente infinita gratitud por esta oportunidad de alcanzar la grandeza. Ella finalmente es una concursante, disfruta cada segundo en este viaje a la cima.

Ella todavía se está pellizcando. Todavía no se siente real.

Su sueño se hizo realidad. Eso es lo que importa al final. Entonces, ya sea que esté compitiendo en su sofá o en un escenario de sonido en California, eso no cambia nada. Esto está ocurriendo. Es para lo que nació para hacer.

Ella está compitiendo.

¿Y la alegría que siente? Proviene de un lugar, y solo un lugar, la parte más profunda de ella. Un órgano tan poderoso que comienza a bombearnos la vida a todos el día en que nacemos. Nos mantiene vivos.

Para Aeri, la salvó. La curó.

Le dio el poder de enfrentar el fracaso. La obligó a mantener el rumbo. El órgano en lo profundo de este soñador la hizo cavar en la parte más profunda de su ser, ese lugar donde su alma encuentra un propósito y sus sueños nunca mueren. No pueden Existen en el lugar donde se origina la vida. Y, ahí es donde permanecen. Su cuerpo, mente y espíritu dependen de ellos como combustible para enfrentar otro día.

Este órgano es, de hecho, donde los sueños viven para siempre. La parte más profunda de quienes somos. Conocemos su poder. Es por eso que permanecen en esa parte protegida y vulnerable de nosotros. Es allí donde sabemos que se puede encontrar la fuerza, siempre allí, siempre dentro, donde prosperamos, donde soñamos, donde amamos.

El corazón.

