PORT RICHEY, Fla. (WFLA) – Un hombre enfrenta cargos relacionados con la desaparición de una mujer en el condado de Pasco.

Los investigadores de la Oficina del Sheriff de Pasco dicen que Scott Quinn confesó haber tirado el cuerpo de Alyssa Ciccarelli en un contenedor de basura.

El jueves, el departamento publicó en las redes sociales que no creen que Ciccarelli esté vivo.

Fue reportada como desaparecida el 23 de abril.

Según los detectives, se reunió con Quinn para una transacción de drogas en Embassy Food and Gas en Port Richey.

El informe de arresto del hombre de 39 años dice que admitió haber robado algunas de las pertenencias de Ciccarelli y dejarla en un área boscosa cuando ella “se quedó dormida” mientras se inyectaba las drogas.

El documento continúa diciendo que le dijo a la oficina del alguacil cuando regresó a la mañana siguiente que ella estaba muerta, por lo que puso el cuerpo de Ciccarelli en el contenedor de basura sin tratar de ayudarla o contactar a la policía.

Quinn fue arrestado por manipulación de evidencia física, verificación falsa de propiedad, tráfico de propiedad robada, hurto mayor e información falsa a las fuerzas del orden público durante la investigación de una persona desaparecida.

El cuerpo de Ciccarelli no ha sido encontrado. Los seres queridos están decididos a encontrarla.

“Es desgarrador como padre, no poder ayudar a su hijo”, dijo anteriormente su madre, Nadine Calloway, a 8 On Your Side.

“Solo esperamos y rezamos para que alguien sepa algo porque yo sé que alguien lo sabe”, agregó su padrastro, Larry Fox.

Miembros de la Oficina del Sheriff de Pasco continúan investigando este caso. Le piden a cualquier persona que tenga información que llame a la Línea de consejos sobre delitos de PSO al 1-800-706-2488.

Las sugerencias también se pueden enviar en línea en PascoSheriff.com/tips