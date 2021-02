El gobernador DeSantis investiga los problemas de la segunda dosis en el sitio de vacunación COVID-19 de University Mall de Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – Docenas de angustiados adultos mayores del condado de Hillsborough que tienen días de retraso para la segunda dosis de la vacuna COVID-19 se han comunicado con 8 On Your Side, así que fuimos directamente al gobernador Ron DeSantis para ver lo que está haciendo para solucionar este problema.

En una conferencia de prensa en Pinellas Park el jueves, Mahsa Saeidi de 8 On Your Side le informó al gobernador DeSantis exactamente con qué están lidiando las personas mayores cuando intentan y fallan en reservar una cita.

Hubo largas colas cuando las personas mayores fueron rechazadas la semana pasada en el centro comercial University Mall de Tampa . Y a partir del jueves por la noche, muchas personas mayores le dijeron a 8 On Your Side que todavía no pueden reservar y confirmar una cita , como exige el estado.

“Estaba extremadamente angustiada”, dijo Margie Norris, de 79 años.

A Norris se le negó su segunda dosis el viernes. Se le dijo que se inscribiera a través del sistema de registro de Florida en línea o llamando al número 1-800.

“¿Qué sucede cuando inicia sesión en línea o llama para intentar hacer una cita?” Preguntó el investigador Mahsa Saeidi.

“No mucho”, dijo Norris. “Probablemente he pasado 10 horas o más tratando de conseguir una cita, así que estoy realmente molesto”.

Entonces, ¿por qué las personas mayores no consiguen citas? 8 On Your Side se ha enterado de que hay al menos dos proveedores a cargo de hacer reservas en el sitio estatal.

Tidal Basin funciona con el número 1-800, pero las citas se programan en Sharecare. Parece que hay algún tipo de desconexión en el sistema.

Con el reloj corriendo entre las dos dosis requeridas, 8 On Your Side le pidió al gobernador DeSantis que ayudara a solucionar este problema.

“Definitivamente lo investigaremos”, dijo el gobernador DeSantis. “Si la gente tiene problemas, obviamente queremos poder trabajar para programarlos porque creemos que es importante”.

8 On Your Side ha realizado varias solicitudes en persona para que la oficina del gobernador DeSantis publique más detalles sobre el trato con los proveedores. Queremos saber cuánto se les paga y quién tiene la culpa de los problemas técnicos con los que se enfrentan las personas mayores.

Mientras tanto, Margie espera que el gobernador DeSantis llegue rápido con ayuda.

“Hay gente que recibe las vacunas y otros que no”, dijo Norris. “Entiendo que tengo dos semanas más para recibir la segunda inyección de esta vacuna … para que me funcione”.

El gobernador DeSantis también dijo esta semana que Florida tiene una de las tasas de vacunación de segunda dosis más altas del país.

8 On Your Side se mantendrá en este tema.