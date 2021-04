El gobernador de Florida DeSantis promulga el controvertido proyecto de ley ‘antidisturbios’

CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – Un controvertido proyecto de ley de Florida destinado a tomar medidas enérgicas contra las protestas violentas y “combatir el desorden público” se promulgó el lunes.

El gobernador Ron DeSantis firmó la HB 1 en una conferencia de prensa a las 10 am con legisladores de Florida y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la sede de la Oficina del Sheriff del condado de Polk en Winter Haven.

La ley entró en vigor de inmediato.

La legislación, apodada “Proyecto de ley antidisturbios”, se presentó por primera vez en la Cámara de Representantes de Florida a principios de enero y fue aprobada por el Senado el jueves por la noche.

El proyecto de ley incluye una serie de medidas introducidas por el gobernador Ron DeSantis después de las protestas del verano pasado en su Ley de Lucha contra la Violencia, Desorden y Saqueo y Protección de la Aplicación de la Ley .

El proyecto de ley, que cubre 61 páginas, realiza varios cambios a la ley penal y administrativa de Florida, y hará lo siguiente:

Hacer que sea más difícil para las ciudades y condados reducir los fondos para la aplicación de la ley, permitiendo que los funcionarios electos locales cuestionen esas decisiones presupuestarias y dando al estado el poder de aprobar o enmendar el presupuesto local.

Permitir que los gobiernos locales sean demandados si no logran detener un motín.

Definir “disturbios” como un disturbio público violento que involucra a 3 o más personas que actúan con una intención común que resulta en lesiones a otros, daños a la propiedad o el peligro inminente de lesiones o daños.

Mejorar las penas para las personas que cometen delitos durante un motín

Crear un nuevo delito grave de segundo grado llamado “motín agravado”, que ocurre cuando el motín tiene más de 25 participantes, causa grandes daños corporales o más de $ 5,000 en daños a la propiedad, usa o amenaza con usar un arma mortal, o bloquea carreteras por fuerza o amenaza de fuerza

El senador de Florida Danny Burgess ( R-Zephyrhills ), quien patrocinó la legislación, dijo que sentía que este marco era necesario para establecer una distinción entre comportamiento pacífico y violento.

“No solo lo hicimos para avisar al público de lo que constituye un motín, sino también para dejar en claro tanto a los manifestantes como a las fuerzas del orden dónde se traza esa línea en la ley”, dijo Burgess.

Pero varios otros funcionarios y legisladores han criticado el proyecto de ley, diciendo que viola las protestas de los derechos de la Primera Enmienda.

“Este proyecto de ley no le da a la policía ni a los fiscales ninguna nueva herramienta importante para manejar los disturbios. Rompe un par de esquinas de la Constitución ”, dijo Warren en marzo. “Está equivocado. El público debe entender que esto es una pérdida de tiempo valioso y dinero de los contribuyentes para seguir impulsando esta mala factura “.

“Esto no es un juego. A este gobernador y a sus aliados republicanos les encanta hablar sobre la Constitución, mientras la destruyen con una legislación extrema como la HB 1. Silenciar el discurso de quienes buscan la igualdad viene directamente del libro de jugadas del régimen comunista “, dijo el lunes el comisionado de Agricultura de Florida en un comunicado. Los aspectos criminales de este proyecto de ley ya son ilegales. HB 1 no protege a nadie, no hace a nadie más seguro y no hace nada para mejorar la vida de las personas. Es simplemente para apaciguar el engaño del gobernador de una anarquía generalizada, y es aterrador imaginar hasta dónde llegará para despojar los derechos y las libertades con fines políticos ”.

Otros han cuestionado cómo se hará cumplir la ley.

“¿Quién será la persona que diga cuándo se está produciendo un motín?” preguntó la Senadora de Florida Shevrin Jones ( D-Broward / Miami-Dade ). “Esa pregunta aún no ha sido respondida”.