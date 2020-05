El fin de semana del Día de los Caídos trae impulso a las empresas en Siesta Key

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

SIESTA KEY, Florida (WFLA) – Después de perderse un aumento en los clientes durante la temporada de vacaciones de primavera, los dueños y gerentes de negocios en esta ciudad costera le dicen a 8 On Your Side que están contentos de que Ocean Boulevard vuelva a bullir para el fin de semana del Día de los Caídos.

Pero hay cambios notables en los restaurantes que se han reabierto durante la Fase Uno de Florida.

“No podemos sentarnos en el bar, pero esperamos que eso cambie pronto”, dijo Kristin Hale, gerente general de Siesta Key Oyster Bar.

Las partes que se registren en la barra de ostras notarán que se ha instalado plexiglás en el stand del anfitrión. La espera también será más larga con menos mesas disponibles dentro y en el patio.

Hale dijo que estos ajustes valen la pena para dar la bienvenida a los clientes después de semanas de ser cerrados.

“Para tener que pasar por otras vacaciones y no estar abierto, no sé qué haría, qué haría para todos los negocios aquí”, dijo.

En la calle, 8 On Your Side no vio a muchos visitantes con máscaras, pero un letrero gigante dice que ahora están en stock en la tienda de sandalias.

“Son muy cómodos, simplemente se enganchan alrededor de las orejas”, dijo el subdirector Kim Ryan.

Los aficionados que pueden cubrir la cara son más populares que nunca, agregó Ryan.

En Flavio’s Brick Oven and Bar, los huéspedes cenan en mesas debajo de una carpa en el estacionamiento.

“Eso ayudará mucho con la situación de COVID-19”, dijo el propietario Flavio Cristofoli. “A la gente le gusta comer afuera, así que es una buena ventaja para nosotros”.

Dentro de su restaurante, Cristofoli mostró a 8 On Your Side su nuevo menú desechable y su carta de vinos.

“Tenemos que ir en esa dirección para que todos estén seguros”, dijo.

Su restaurante ha estado en Siesta Key durante casi tres décadas, por lo que Cristofoli se siente aliviado de haber resistido otra tormenta.

“Pasamos por muchas cosas”, dijo. “Huracán, marea roja, pero esto fue lo peor”.

