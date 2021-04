El distrito escolar del condado de Hillsborough despide a 92 maestros por correo electrónico

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Casi 100 maestros en el condado de Hillsborough recibieron un aviso este fin de semana de que ya no tendrán un trabajo en el distrito el próximo año. Muchos pensaron que sus puestos estaban seguros después del último recorte de trabajo.

Stacie Emory recibió una carta de los administradores de la Escuela Primaria Bryan hace dos semanas felicitándola por llegar al próximo año escolar.

“Lo celebré. Ha sido una preocupación durante todo el año si tendría o no un trabajo para el próximo año”, dijo Emory.

Esa celebración se interrumpió cuando ella y su esposo recibieron un correo electrónico del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough el viernes. Declaró que sus puestos no continuarán y que no pueden transferirse a ningún otro lugar del distrito.

“Quiero decir que entré en pánico. Mi primer pensamiento fue qué vamos a hacer”, dijo Emory. “Quiero decir, recibí un correo electrónico que solo dice querido educador del condado de Hillsborough. No dice mi nombre y ni siquiera está firmado por nadie. Fue solo un correo electrónico aleatorio”.

Los líderes del distrito le dijeron a 8 On Your Side que se enviaron 104 correos electrónicos durante el fin de semana. Estos puestos se incluyeron en los 1.000 recortes anunciados a principios de este mes.

“Entiendo las preocupaciones sobre el dinero, pero la forma en que se hizo fue increíblemente poco profesional e hiriente”, dijo Emory.

Se le ha dicho a Eight On Your Side que pudieron, el distrito escolar pudo recuperar 12 de los 104 puestos debido a las renuncias.

“Afortunadamente, el trabajo de mi esposo se salvó”, dijo Emory.

El distrito dijo que se podrían recuperar más puestos, pero eso no hace que educadores como Jessica Beauxleau se sientan cómodos con su futuro.

“Eso es jugar un juego de espera arriesgado, porque puede que no haya renuncias después de eso y todas las posiciones en el grupo pueden ser tomadas, así que no quiero esperar”, dijo Beauxleau.