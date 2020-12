El desfile de los Caballeros de Ybor City se pospuso hasta mayo debido a COVID-19

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Krewe of the Knights of Sant ‘Yago ha pospuesto su desfile anual Gasparilla Knight Parade en respuesta a la pandemia de COVID-19.

“Hemos trabajado con la Ciudad de Tampa y MOR-TV para evaluar el impacto del desfile en la salud y seguridad de nuestra comunidad durante la pandemia de COVID-19”, dijo el presidente del desfile Ken Willis. “Posponer el desfile es la opción más inteligente para limitar la propagación de COVID-19”.

El desfile, que se celebra cada año en febrero, atrae a miles de espectadores. Las carrozas con caballeros y bailarines pasarán por ellos mientras las calles están llenas de abalorios.

El desfile tiene lugar unas dos semanas después del Festival Pirata de Gasparilla. Se retrasó el próximo año hasta el sábado 1 de mayo.

