El desfile de caballeros medievales de Ybor City fue cancelado debido a preocupaciones sobre el coronavirus

TAMPA, Fla. (WFLA) – El desfile de caballeros Krewe of Sant ‘Yago del 2021 ha sido cancelado.

El Krewe de los Caballeros de Sant ‘Yago, que organiza el Desfile de los Caballeros, había pospuesto previamente el desfile con la esperanza de que sería seguro reunir a miles de personas en la histórica ciudad de Ybor durante la pandemia de COVID-19.

Ahora, el Krewe ahora se centra en el Desfile de los Caballeros de 2022, que actualmente está programado para el sábado 12 de febrero a las 7 p.m.

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con la ciudad de Tampa y el patrocinador presentador del desfile, MOR-TV, para evaluar los posibles riesgos para la salud de la comunidad”, dijo Ken Willis, miembro de Krewe of the Knights of Sant ‘Yago y presidente del desfile de 2021. “Nuestra Junta Directiva ha decidido que es mejor para nuestra comunidad cancelar el desfile de este año y planear celebrarlo de manera segura en 2022”.

El Krewe dijo que el desfile del próximo año tendrá carrozas iluminadas, que “estarán acompañadas por docenas de bandas de música, dignatarios locales y miles de participantes mientras arrojan cuentas a los 100.000 espectadores que se esperan en la Séptima Avenida en la histórica Ybor City”.

La Fundación Educativa Krewe of the Knights of Sant ‘Yago otorgó becas a 74 estudiantes en Hillsborough Community College, University of South Florida y University of Tampa durante el año escolar 2020-21. El Krewe también se ha comprometido a proporcionar 74 becas en el año escolar 2021-22.

Además, los Krewe hicieron una donación a Feeding Tampa Bay. La donación proporcionó aproximadamente 50.000 comidas para familias locales necesitadas.

Para obtener más información sobre el Krewe of the Knights of Sant ‘Yago y el Knight Parade, visite www.KreweSantYago.org .