Osvaldo Aloma Garrido, 65 (via Hillsborough County Sheriff’s Office)

TOWN ‘N COUNTRY, Fla. (WFLA) – Un conserje de Alonso High School pronto podría perder su trabajo después de supuestamente admitir haber disparado a varios gatos del vecindario con una pistola de perdigones.

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, Osvaldo Aloma Garrido, de 65 años, fue arrestado el miércoles y acusado de crueldad agravada hacia los animales con un arma.

Los agentes fueron llamados a una casa en Elm Way el 12 de noviembre después de que un residente dijo que escuchó disparos y vio a un hombre, luego identificado como Garrido, que llevaba un rifle de perdigones. Un testigo dijo a los agentes que le quitaron el rifle y lo guardaron en su casa.

La oficina del alguacil dijo que no encontraron animales heridos ni evidencia de un crimen.

El 21 de noviembre, los agentes entrevistaron a un testigo que dijo que varias semanas antes se encontró un gato con múltiples heridas en el cuerpo. Los registros veterinarios confirmaron las heridas del animal y señalaron que las heridas eran de una pistola de perdigones.

Los agentes entrevistaron a Garrido al día siguiente y supuestamente admitió haber disparado a varios gatos en el área. La oficina del alguacil dijo que fue detenido sin incidentes y registrado en la cárcel de Orient Road con una fianza de $ 7,500.

“ No toleraré ningún acto de crueldad animal en nuestro condado”, dijo el alguacil Chad Chronister. “El sospechoso no tuvo en cuenta a los animales que hirió y admitió haber disparado en varias ocasiones. Es desalentador saber que hay personas que intencionalmente dañan a los animales. No aprobaremos la violencia contra ningún animal y continuaremos asegurándonos de que las personas que cometen estos delitos rindan cuentas”.

Cuando se le preguntó sobre el estado laboral de Garrido, las Escuelas del Condado de Hillsborough dijeron que se enfrenta a un despido basado en su cargo de delito grave. Ha trabajado para el distrito desde 2017 y no había experimentado ninguna acción disciplinaria antes del arresto, según el distrito.

Los registros de la cárcel del condado de Hillsborough indican que Garrido es de Cuba y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha sido notificado de su arresto.