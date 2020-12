El condado de Pasco cierra el primer parque de nieve de Florida; cómo obtener un reembolso en sus boletos

DADE CITY, Fla. (WFLA) – Las operaciones están congeladas en el primer parque de nieve de Florida.

Los funcionarios del condado de Pasco revocaron un permiso existente para Snowcat Ridge el 9 de diciembre, dijo un representante del parque a 8 On Your Side.

Los inspectores encontraron violaciones de construcción, plomería y electricidad mientras visitaban la atracción y dijeron que representaban una amenaza significativa para la salud y la seguridad públicas.

Snowcat Ridge, el primer parque de nieve alpino de Florida se inauguró el 20 de noviembre y rápidamente ha ganado popularidad con su gran colina de tubos de nieve y su iglú ártico cubierto de nieve.

“El condado de Pasco no ha reconocido las aprobaciones de atracciones de nuestro estado de Florida y no nos permitirá abrir Snowy Slopes. Nuestro equipo legal está trabajando arduamente para mantener abierto Snowcat Ridge, y esperamos tener una resolución pronto, pero hasta entonces nos hemos visto obligados a cerrar temporalmente la instalación. Nuestro equipo está trabajando arduamente para resolver esta situación lo antes posible “, se lee en una publicación en la página de Facebook del parque.

El parque permanecerá cerrado hasta que se aborden las infracciones.

Las familias que ya compraron boletos acudieron a la página de Facebook del parque para expresar su frustración.

Un representante del parque dijo que los titulares de boletos pueden canjear sus pases una vez que el parque vuelva a abrir o solicitar un reembolso. Los clientes que quieran recuperar su dinero pueden comunicarse con el servicio al cliente de Snowcat Ridge al (813) -576-1450.

8 On Your Side preguntó si algún huésped resultó herido en el parque. Un portavoz dice que no ha habido heridos.

