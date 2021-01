El condado de Hillsborough lanza un nuevo sistema de registro de vacunas COVID-19

TAMPA, Florida (WFLA) – El condado de Hillsborough está implementando un nuevo registro para la vacuna contra el coronavirus en medio de la frustración con el proceso original.

Angelia Valdez es una de las docenas de personas mayores que le dice a 8 On Your Side que pasaron horas la semana pasada tratando de programar su vacunación en el condado de Hillsborough. Ella dice: “Estuve en línea todo el día todo el lunes. Oh, Dios mío, fueron como horas, tal vez cinco o seis horas”.

El sitio web colapsó y las líneas telefónicas estaban abarrotadas cuando las personas se registraron para la primera ronda de la vacuna del condado, la semana pasada. El condado tiene 9,000 dosis de la vacuna que comenzarán a administrar el miércoles. Las citas son obligatorias.

El Director de Manejo de Emergencias del Condado de Hillsborough, Timothy Dudley, dice: “Tenga paciencia. Estamos trabajando arduamente para brindarle una gran solución”. Existe un nuevo sistema de registro para la segunda ronda de disparos. Ahora, hay horarios designados para personas mayores en varios grupos de edad para reservar una cita.

Las personas pueden inscribirse a partir del martes, utilizando un portal en línea de CDR HealthPro en los siguientes horarios:

Los residentes de 85 años o más pueden reservar una cita entre las 8 a. M. Y las 10 a. M.

Los residentes de 75 a 84 años pueden reservar una cita entre las 11 a. M. Y la 1 p. M.

Los residentes de 65 a 74 años pueden reservar una cita entre las 2 p.m. y las 4 p.m.

Después de las 5 pm, cualquier residente de 65 años o más puede reservar cualquier espacio restante mientras las citas permanezcan disponibles.

Cada categoría de edad tiene un número específico de vacunas reservadas para su grupo:

2,000 citas para personas mayores de 85

3000 citas para personas de 74 a 84

4000 citas para personas de 65 a 74 años

Los líderes de salud están listos para distribuir la vacuna en tres sitios del 13 al 15 de enero.

Complejo deportivo Vance Vogel: 13012 Bullfrog Creek Road, Gibsonton

Recinto ferial del Festival de la fresa: 2700 W.Risk Street, Plant City

Complejo deportivo Ed Radice: 14720 Ed Radice Drive, Tampa

Las personas sin acceso a Internet pueden llamar al 850-848-5287 para programar una cita.