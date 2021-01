El comisionado del condado de Sarasota reacciona al caos en el Capitolio de los EE. UU. Después de asistir a un mitin en DC durante un viaje de trabajo

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA, Florida (WFLA) – El comisionado del condado de Sarasota, Christian Ziegler, es un orgulloso partidario del presidente Donald Trump. Además de su papel como comisionado local, Ziegler es el vicepresidente del Partido Republicano de Florida.

El líder local estuvo en Washington DC el miércoles asistiendo al mitin del presidente Trump antes de que estallara la violencia en el Capitolio de Estados Unidos. Envió 8 fotos de On Your Side de miles de partidarios de Trump reunidos cerca del Monumento a Washington durante la protesta.

“El presidente tuvo una manifestación. Llegué a eso hacia el final, pero estuve allí durante unos 15 o 20 minutos mientras él hablaba y podría decirles que había cientos de miles de personas, fue abrumadoramente pacífico, luego encabezaron una marcha por Constitution Avenue desde básicamente la Casa Blanca hasta el Capitolio. Eso fue pacífico, pero luego, cuando llegaron al Capitolio, fue cuando empezaron los problemas “, dijo el comisionado local.

Ziegler, quien una vez trabajó en el Capitolio, le dice a 8 On Your Side que no presenció nada de la violencia, pero notó desde lejos, una gran multitud reunida en los escalones del frente.

Califica la violencia que estalló como inaceptable.

“Mira, lo entiendo, la gente está enojada y estamos en un punto partidista muy hiperpolarizado en nuestro país, pero es lo que es. Tienes que ser respetuoso, tienes que ser pacífico, puedes ‘ Para participar en la violencia, no puede distraer la propiedad personal, la propiedad privada, pero en este caso, la propiedad del gobierno “. Ese es un símbolo de nuestro país y no quiero ver que el Capitolio se dañe y creo que es completamente inapropiado y no quiero ver gente corriendo al piso del Senado, creo que es completamente inapropiado y, francamente, es peligroso “, dijo Ziegler.

El comisionado quiere ver a los responsables de la violencia identificados y procesados.

“Si nuestro partido cree en la ley y el orden, este es el momento de levantarnos y dejarlo muy claro”, dijo el líder local. “Había algunas personas que tenían una agenda diferente en mente y lo odio porque lo que hace es descartar los esfuerzos legítimos de todos, en un movimiento legítimo y una pasión legítima que tienen las personas que son bien intencionadas. Tienes un par de estos malos actores que realmente lo estropean a todos “, continuó.

Ziegler está animando a las personas que quieran ver cambios a participar a nivel local.

“Lo que hay que hacer es hacer un cambio, involucrarse a nivel local y ser productivo y ganar la próxima vez. Esa es mi creencia”, dijo Ziegler.