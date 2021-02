El comisionado de manatíes enfrenta crecientes llamados para renunciar después del evento de vacunación de Lakewood Ranch

MANATEE Co., Fla. (WFLA) – Aumentan los pedidos de que un comisionado del condado de Manatee renuncie tras la apertura de una exclusiva y controvertida clínica de vacunas administrada por el estado en Lakewood Ranch.

La comisionada Vanessa Baugh trabajó con el estado para organizar una clínica de vacunas únicamente para los residentes de los códigos postales 34202 y 34211, que cubre la mayor parte de la porción del condado de Manatee de Lakewood Ranch y otros vecindarios más ricos en el este del condado de Manatee.

Normalmente, el programa de lista de espera del condado de Manatee selecciona aleatoriamente a los residentes para que se inscriban en una vacuna, pero de acuerdo con los correos electrónicos obtenidos a través de la solicitud de registros públicos, el personal de Baugh manipuló la base de datos para extraer solo a los residentes de esos dos códigos postales.

Baugh también admitió haber hecho una lista especial de personas que deben vacunarse en la clínica, incluida ella misma.

“Quiero disculparme con todos los residentes que he decepcionado, según algunos medios de comunicación”, dijo Baugh en la reunión pública de Thursday. “Es cierto que envié el correo electrónico porque quería asegurarme de que ciertas personas estuvieran en la lista”.

El Partido Demócrata del Condado de Manatee ahora está pidiendo que el comisionado renuncie.

“Vanessa Baugh es una funcionaria electa que ha traicionado la confianza como votantes al crear un sistema VIP de pago para jugar que la beneficia a ella ya unos pocos en la comunidad”, dice Tracy Pratt, del Partido Demócrata del Condado de Manatee.

También se llevará a cabo una manifestación el martes para pedir su destitución.

El congresista Charlie Crist dijo que quiere que el Departamento de Justicia investigue la selección de ubicaciones del gobernador Ron DeSantis para las clínicas de vacunación, incluido el sitio de Lakewood Ranch.

En una carta dirigida al Fiscal General en funciones, Crist dijo que en lugar de priorizar a las personas con mayor riesgo, el gobernador eligió los sitios de distribución de vacunas donde beneficiaría a los aliados políticos y los donantes.

La oficina de DeSantis no ha respondido a la solicitud de comentarios de 8 On Your Side.

La manifestación está programada para las 8 am, una hora antes de la reunión de la comisión del martes.