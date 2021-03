El chef de Clearwater alimenta a las personas mayores en memoria de los abuelos de Colombia

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CLEARWATER, Fla. (WFLA) – Un chef que ha trabajado en la industria alimentaria durante 28 años está honrando a sus difuntos abuelos al cocinar para personas mayores en Tampa Bay.

El chef José Romero es el director de servicio de alimentos y chef ejecutivo de Aravilla Clearwater. Ha trabajado en comunidades de personas mayores durante los últimos 12 años. El nuevo sitio, ubicado en 3055 Union Street , se abrirá en abril.

Originario de Colombia, Romero y su familia se mudaron a Nueva York en 1988. Romero dijo que comenzó como cocinero de línea a los 17 años en un restaurante de comida rápida cuando su familia se mudó a Florida. Ahí es donde se enamoró de la cocina, antes de mudarse a un restaurante italiano y luego trabajar con un chef francés.

“Una vez que tuve la oportunidad de empezar a trabajar y trabajé en la cocina, fue fácil para mí y fue algo con lo que me sentí cómodo. A través de los años, seguí trabajando en la industria alimentaria y así es básicamente como construí mi carrera “, dijo.” Cuanto más y más aprendía, más hambre tenía de más.”

Romero pasó a ser el chef ejecutivo de Home Shopping Network, además de otros puestos gerenciales en otras empresas.

Sin embargo, cuando viajar se volvió un poco caro, Romero comenzó a explorar otras opciones. Encontró una residencia para personas mayores en busca de un chef.

Las instalaciones para personas mayores son algo cercano al corazón de Romero. Después de que su abuelo muriera en su casa en Colombia, su abuela sufrió la enfermedad de Alzheimer. Vivió en una residencia para personas mayores durante un año, pero Romero dijo que “se negó rápidamente” antes de morir.

“Pensé, bueno, cocinar es cocinar donde quiera que vayas. Dije: ‘Voy a intentarlo’. Para mi sorpresa, cuando comencé a trabajar allí, muy pronto, descubrí que esto era más que cocinar. Era más que simplemente poner un plato de comida frente a un cliente o un residente “, dijo.” Se trataba más de tener una relación y construir relaciones con los residentes “.

Romero explicó que es posible que una residencia para personas mayores sea el último lugar donde vive un residente. Mencionó que muchos de los residentes de su instalación anterior tenían familias fantásticas, pero sí fue testigo de aquellos que pueden haber tenido familiares lejos o que no tenían familia en absoluto.

“A veces somos las únicas personas que ven, con las que pueden interactuar. Al crecer en Colombia, estaba muy, muy cerca de mis abuelos por parte de mi madre. Mi abuelo es mi héroe. Me enseñó muchos valores de … ser joven. Adoraba a mi abuela “, dijo Romero.” Estar en la industria de la vida para personas mayores era algo muy cercano a mi corazón. Simplemente me recordó a mi abuelo y mi abuela … y dije, ‘aquí es donde quiero terminar mi carrera. Aquí es donde quiero estar hasta que no pueda hacerlo más ‘”.

Romero dijo que es un supervisor práctico y disfruta hablar con sus residentes a diario. Está emocionado por la apertura de la última instalación. Dijo que la empresa perdió muchos trabajadores pero que tienen que seguir cuidando a los residentes y prepararse para abrir la nueva ubicación.

“Cuando tenemos nuestros horarios de comida, salgo a los comedores, saludo a los residentes, hablo con ellos. Me aseguro de que estén contentos, que estén contentos con nuestra comida, la presentación de la comida, el sabor de la comida, que nuestros meseros están haciendo un buen trabajo al cuidarlos, que están haciendo los procedimientos adecuados, que están siguiendo todos los protocolos adecuados, especialmente ahora, debido a COVID ”, dijo.

Romero le dijo a 8 On Your Side que su objetivo es convertirse en director ejecutivo de una empresa de vivienda para personas mayores y, finalmente, administrar su propio edificio.

Aravilla Clearwater abrirá en abril. Los interesados en obtener más información pueden conectarse en línea o llamar al 727-260-2826.