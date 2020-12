El aviso de hervir el agua de Tampa obliga a familias y a empresas a adaptarse a la situación

TAMPA, Fla. (WFLA) – La gente en Tampa y otras partes del condado de Hillsborough se está abasteciendo de agua embotellada y haciendo otros ajustes el martes por la mañana luego de una ruptura importante en la tubería principal de agua en la instalación de tratamiento de agua David L. Tippin.

Se emitió un aviso de hervir el agua en toda la ciudad el lunes por la tarde y se espera que permanezca en vigor hasta el martes como muy pronto.

“Se podía ver el agua en las zanjas, estaba inundado. La carretera estaba mojada y no se veía muy hospitalaria”, dijo Chris Greabell a 8 On Your Side. “Siempre uno grande. Si tienes que ir a casa y darte una ducha, buena suerte”.

Greabell estaba en un Wawa en North Florida Avenue, donde había un cartel que decía “Cerrado, no hay agua”. La tienda de conveniencia es una de las muchas empresas que se ven obligadas a realizar ajustes debido al aviso. Muchos dejaron de usar las fuentes de refrescos y pasaron del agua del grifo al agua embotellada.

Busch Gardens tuvo que obligar a los visitantes a salir del parque cuando la presión del agua bajó el lunes. El parque permanece cerrado el martes.

El Departamento de Salud del Condado de Hillsborough dijo que los avisos suelen durar entre 24 y 48 horas.

Los funcionarios del distrito escolar del condado de Hillsborough dijeron que el aviso no afectará las operaciones escolares y que las botellas de agua estarán disponibles para los estudiantes el martes.

