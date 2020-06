El área de Tampa Bay reacciona a otras ciudades que trabajan para desmantelar los departamentos de policía

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Mientras el ayuntamiento de Minneapolis se compromete a desmantelar y desmantelar el departamento de policía, los demócratas del Congreso hacen un llamado para cambiar la policía en Estados Unidos.

Los legisladores demócratas se arrodillaron en silencio durante ocho minutos el lunes para recordar a George Floyd. Luego dieron a conocer una nueva legislación de reforma policial, que incluye prohibiciones de estrangulamiento y órdenes de detención y una base de datos nacional para rastrear la mala conducta de la policía.

En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump tuiteó: “la ley y el orden, no defundir y abolir la policía”.

El jefe de policía de Seattle dijo que apoya más fondos para servicios sociales, pero agregó que siempre se necesitará policía.

“Toda esta noción de eliminar a la policía o destituirlos no es racional. No es útil. Vuelvo a la retórica política”, dijo el lunes el sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, cuando se le preguntó qué pensaba.

Dijo que se opone firmemente al movimiento realizado por los miembros del consejo de la ciudad de Minneapolis.

“Un mundo sin aplicación de la ley sería feo e inseguro. Tienes un montón de gente mala que quiere hacer cosas malas a los demás. Eso es solo una realidad”, dijo el sheriff Gualtieri.

La NAACP de St. Pete dijo que tampoco está a favor de desembolsar a la policía local.

“La única otra alternativa potencial que conozco es algún tipo de privatización y creo que en el momento en que comencemos a privatizar la aplicación de la ley será algo malo para todos nosotros”, dijo la presidenta de NAACP St.Pete, Maria Scruggs.

Sin embargo, 8 On Your Side habló con algunos que están trabajando para hacer precisamente eso en el área de Tampa Bay.

Uno de los líderes del Partido Socialista del Pueblo Africano, también conocido como Movimiento Uhuru, dijo que la eliminación de la policía sería productiva.

“Estamos viendo cómo es un mundo con las fuerzas del orden ahora. Parece los asesinatos de George Floyd, parece una gentrificación en el lado sur de San Petersburgo”, dijo Akile Anai.

8 On Your Side preguntó al profesor de Ciencias Políticas y Administración Pública de la USF, J. Edwin Benton, qué pasaría si una ciudad como San Petersburgo disolviera o desmantelara su departamento de policía. Su respuesta declaró lo siguiente:

La respuesta simple es que la anarquía y la ilegalidad frenarían, a menos que se formara alguna otra agencia de aplicación de la ley o grupos ad hoc de “aplicación” de ciudadanos (probablemente sin supervisión e irresponsables) para llenar el vacío para “mantener la paz”, “hacer cumplir las leyes”. “mediar en disputas” y “proteger a ciudadanos y empresas”. Desafortunadamente, los grupos voluntarios de “aplicación” probablemente se convertirían en grupos de vigilancia con autoridad y discreción ilimitadas para “cumplir la ley”. Hace muchos siglos, las sociedades civiles crearon lo que llamaron “un mal necesario”: el gobierno para asegurar justicia, igualdad de trato, seguridad, tranquilidad, normas codificadas y expectativas tanto para los gobernados como para el gobierno. Si bien el gobierno (o los departamentos de policía) pueden ser desagradables e incluso despreciados, ambos son una mejor alternativa a la regla de discreción absoluta, caos, anarquía, despotismo y terror. Podría concluir que la charla sobre la disolución de los departamentos de policía es absurda y “a medias”. Profesor de Ciencias Políticas y Administración Pública de la USF, J. Edwin Benton

Le preguntamos al jefe de policía de St. Pete si le preocupaba que su departamento fuera rechazado.

“Mi trabajo es dirigir el departamento de policía para asegurarme de que los oficiales y los ciudadanos estén a salvo, el desembolso … ese es el tema del alcalde y del consejo municipal”, dijo el jefe Anthony Holloway.

8 On Your Side contactó al alcalde Rick Kriseman y a los miembros del concejo municipal por su reacción, pero no todos estuvieron disponibles para hacer comentarios.

El lunes, el Jefe Holloway anunció una revisión de la política en un esfuerzo por hacer cambios y aumentar la transparencia.

El jefe Holloway dijo que están agregando una línea a sus órdenes que dice: “Los oficiales tienen el deber de intervenir para prevenir o detener las malas acciones de otro oficial cuando sea seguro y razonable hacerlo”.

“Una vez más, han estado haciendo esto, pero quiero asegurarme de que los oficiales entiendan intervenir porque eso es lo que los ciudadanos nos piden que hagamos, así que haremos eso”, dijo el jefe Holloway.

Para obtener detalles sobre cómo comunicarse con los oficiales de su comunidad para hacer un cambio positivo, los oficiales de policía de St. Pete recomiendan que se comunique con su asociación local de vecinos para expresar sus inquietudes y / o tener una conversación con los oficiales de su comunidad local.