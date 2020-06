El alcalde de St. Pete, preocupado por el resurgimiento del virus y ofrece a los residentes máscaras faciales gratuitas

ST. PETERSBURG, Fla (WFLA) – El alcalde de St. Pete, Rick Kriseman, está advirtiendo a los residentes: “no bajen la guardia”, ya que COVID-19 no se ha ido.

El alcalde está particularmente preocupado por las recientes protestas. Si bien él y los líderes de la ciudad han apoyado las protestas pacíficas desde el principio, Kriseman ha notado que algunos manifestantes no están haciendo su parte para protegerse a sí mismos y a los demás.

“Sí tengo preocupaciones. Ciertamente, cuando hemos visto manifestantes, lo que no hemos visto es el distanciamiento social y no hemos visto manifestantes con máscaras. Espero que no veamos ese pico, pero no voy a estar sorprendido si vemos uno “, dijo el alcalde Rick Kriseman.

Kriseman le dice a 8 On Your Side que con los manifestantes tan cerca, no se sorprenderá si la cantidad de casos de COVID-19 aumenta en las próximas semanas.

“En marzo, el grupo de edad que dio más positivo fue de 75 años en adelante. Hoy es muy diferente. Hoy, el grupo de edad que ha dado más positivo es 25-34 “, agregó Kriseman

La ciudad de St. Pete también ofrece máscaras faciales gratuitas para los residentes. Kriseman dijo que el primer lote de máscaras se ha regalado casi por completo, mientras que un segundo lote saldrá pronto.

Para encontrar dónde puede obtener una mascarilla facial gratuita de St. Pete, haga clic aquí.

ÚLTIMAS HISTORIAS: