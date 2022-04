SAN PETERSBURGO, Fla. (WFLA) – Una organización sin fines de lucro de San Petersburgo que trabaja con adultos con autismo está utilizando la sostenibilidad como un medio para ayudar a capacitarlos para trabajos y obtener un empleo significativo.

Earth to Autism, fundada en 2017, ofrece apoyo en persona y en línea a adultos con autismo que buscan trabajo.

“Earth to Autism se trata realmente de desarrollar espacios de trabajo inclusivos y ecológicos. Por lo tanto, se necesita el elemento de querer equipar y capacitar a adultos con autismo con habilidades para ayudar a asegurar oportunidades de empleo, así como también centrarse en la sostenibilidad y el componente ambiental”, explicó Aron Bryce, presidente de la junta directiva de la organización. “Así que es realmente una combinación maravillosa de dos ideas realmente geniales”.

Bryce dijo que un programa anterior que han realizado en el pasado es el taller “Repair Café”. Dijo que es el primero de su tipo en Florida.

“De hecho, los capacitamos para reparar artículos del hogar, ya sean pequeños dispositivos electrónicos o bicicletas o algo así. Y luego esas personas pueden salir a la comunidad y ofrecer esos servicios, a veces, muy a menudo de forma gratuita, a la comunidad. miembros con las habilidades que aprendieron a través de ese taller”, explicó Bryce.

Dijo que los Repair Cafés son un ejemplo de cómo Earth to Autism utiliza su componente de centrarse en espacios de trabajo ecológicos e inclusivos.

Earth to Autism también tiene un programa de embajadores en el que conectan a adultos con autismo con miembros de la comunidad de St. Petersburg, para que las personas puedan continuar desarrollando sus propias experiencias de aprendizaje y conjuntos de habilidades y sentirse más cómodos al ingresar a la fuerza laboral.

“Es un espacio muy difícil en el que estar cuando eres un adulto con autismo y estás tratando de encontrar ese trabajo. Por lo tanto, estos programas que ofrecemos realmente les ofrecen la oportunidad de sentirse realmente más cómodos en ese espacio y trabajo. idealmente para asegurar un empleo de tiempo completo”, dijo Bryce.

La comunidad para el “pequeño, pero poderoso” equipo de Earth to Autism en la comunidad de San Petersburgo ha sido positiva. Bryce dijo que cree que cuantas más personas aprendan sobre su misión, más seguro estará de que Earth to Autism podrá expandir su programación y ofertas a la comunidad.

Incluso la pequeña cantidad de cosas que pueden hacer ahora significa mucho para aquellos en la comunidad con autismo, dijo Bryce.

“Ver la sonrisa en el rostro o ver a la persona alejarse sintiéndose tan confiada y realmente mejor acerca de sí misma y del camino a seguir en su propia vida, quiero decir que, en mi opinión, es un bien invaluable”.

Algunas de las cosas que Earth to Autism está haciendo actualmente incluyen una limpieza de playa en el Parque Walter Fuller este fin de semana, en asociación con Keep Pinellas Beautiful y el Departamento de Parques y Recreación de St. Petersburg. Cualquiera que quiera ser voluntario puede asistir desde las 10 am hasta el mediodía. Se proporcionarán suministros.

“Lo que es es una hermosa combinación y una hermosa agregación de todas estas personas apasionadas por la sustentabilidad y a nosotros nos apasiona nuestro medio ambiente a nivel local, que quieren hacer algo al respecto”, dijo Bryce. “Así que esta limpieza del parque presenta esta oportunidad de llegar a la comunidad, encontrar a esas personas y darles la oportunidad de hacer algo, de marcar la diferencia en su propia ciudad”.

También este fin de semana, Earth to Autism presentará un orador en LiFT Academy, una escuela para estudiantes neurodivergentes. Hablará el orador Eric Zimmerman, que tiene autismo.

“…les habla a esas audiencias con neurodiversidades y autismo sobre su propio viaje y cómo pasó de su propia lucha a poder encontrar su trabajo de tiempo completo”, dijo Bryce. “Ahora está casado. Hace algunas carreras de autos a tiempo parcial, si puedes creerlo. Así que tiene una historia muy emocionante y genial que conecta con la gente a un nivel muy profundo. Así que le pediremos que hable con Lift Academy, que es una escuela que se especializa en estudiantes con neurodiversidad este fin de semana”.

Bryce dijo que su mayor aprendizaje al trabajar con Earth to Autism son las personas con las que interactúa, que tienen autismo, tienen familiares o amigos con autismo, o que simplemente se conectan con la comunidad.

“Ese tipo de personas son algunas de las personas más genuinas, comprensivas y apasionadas que jamás conocerás. Y la forma en que piensan sobre las cosas, la forma en que resuelven los problemas, la forma en que actúan, la forma en que ven el mundo, realmente , es una perspectiva verdaderamente única que, en mi propia experiencia, ha informado mi percepción y ha informado mi propia toma de decisiones como presidente de la junta directiva y simplemente como persona”, dijo.

Puede mantenerse actualizado con todo lo que Earth to Autism está haciendo en su sitio web o en su página de Facebook.