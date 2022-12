TAMPA, Fla. (WFLA) – Hillary Bello, propietaria de Cox Pools of the Gulf Coast, ahora cerrada, fue detenida el miércoles por la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee.

La oficina del alguacil acusó a Bello de un cargo de fraude de contratista. Según la oficina del alguacil, una víctima pagó más de $54,000 por una piscina que no estaba terminada.

Los clientes de Cox Pools of the Gulf Coast recurrieron a Better Call Behnken en busca de ayuda a principios de este año. En febrero, los funcionarios del condado de Hillsborough suspendieron los privilegios de permisos de la empresa. Bello le dijo a Behnken en ese momento que había terminado las 50 piscinas en el condado de Hillsborough.

Luego, en septiembre, se desconectó el teléfono de la empresa y se eliminó el sitio web.

En ese entonces, tanto la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough como la Oficina del Fiscal General de Florida dijeron que estaban investigando las quejas de los clientes.

Bello fue liberada horas después de su arresto. Su fianza estaba listada en $7,500.