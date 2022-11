Two Tampa single moms move into their new homes before Thanksgiving. (wfla)

TAMPA, Fla. (WFLA) – Dos madres trabajadoras de Tampa recibieron las llaves de sus nuevos hogares el martes por la mañana.

Su sueño de ser propietario de una vivienda se hizo realidad gracias al Programa de Vivienda de Relleno de la Ciudad de Tampa, que ofrece ayuda con los costos de cierre y préstamos perdonables para el pago inicial a los compradores en el programa Dare to Own the Dream Homeownership .

Para ser considerado para el programa, los compradores de viviendas deben estar dentro del rango de ingresos medios del 80 por ciento del área.

“Solo me preocupo por mi hijo porque quiero que mi hijo tenga un hogar”, dijo Denisheisha, una de las beneficiarias.

Denisheisha es una madre soltera con un hijo de nueve años que trabaja en el Hospital General de Tampa como técnica de distribución. No solo enfrenta dificultades como madre soltera, sino que también es legalmente sorda y nació con una deficiencia nerviosa en los oídos.

“Ella nunca se dio por vencida, siempre fue la que dijo: ‘Lo tengo, lo haré y realmente nunca quiso ayuda, así que estoy muy orgullosa de ella”, compartió la madre de Denisheisha.

El ex jugador de los Tampa Bay Buccaneers, Warrick Dunn, otorgó a las dos madres solteras $5,000 en cheques de asistencia para el pago inicial a través de su programa Home For the Holidays . Aaron’s también entregó a cada propietario $10,000 en muebles.