Dos ancianas pierden $67,000 pensando que sus seres queridos corrían peligro, advierte el alguacil del condado de Polk

CONDADO POLK, Fla. (WFLA) – El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, advierte que el antiguo esquema de “su nieto está en la cárcel” está vivo y coleando y les ha costado a las personas mayores del condado de Polk decenas de miles de dólares en los últimos días.

“No lo llamamos por teléfono y le decimos que nos pague o vamos a ir a arrestarlo. Nadie hace eso excepto los delincuentes”, dijo el alguacil Judd.

Aún así, dos abuelas se enamoraron del plan.

“Los ama a muerte. Sólo tiene dos nietos”, dijo Sherry, una mujer de Illinois cuya madre vive en el condado de Polk.

8 On Your Side no comparte su nombre completo ni el de su madre para proteger sus identidades.

Fue por ese amor de abuela que la madre de 83 años de Sherry entró en acción.

Una llamada telefónica de su “nieto” adulto la puso nerviosa.

“Estaba en un gran problema porque era un DUI y necesitaban más dinero para sacarlo de la cárcel”, dijo Sherry.

Específicamente, la persona que llamó dijo que su nieto había herido a un miembro del Congreso en el accidente automovilístico y que ella necesitaba pagar su fianza.

Entonces, la madre de Sherry hizo dos retiros de $ 15,000 en dos días.

El banco llamó a Sherry, quien rápidamente se dio cuenta de que su madre era víctima de un plan turbio. Pero ya era demasiado tarde, su madre ya le había dado el dinero en efectivo a un mensajero.

A su madre le tomó tiempo hablar con su familia sobre lo sucedido. Como los intrigantes le habían ordenado que no se lo dijera a su familia.

Su nieto, dijeron, no quería que la familia supiera lo que hizo.

“Ella todavía está preocupada por su nieto a pesar de que habló con él por teléfono el día anterior”, dijo Sherry.

El 13 de marzo, una mujer de 85 años llamó a la oficina del alguacil después de que le dijeron que su hijo estaba involucrado en un accidente automovilístico y estaba siendo arrestado.

Le pagó a un abogado falso dos cuotas de $ 18,800 antes de darse cuenta de que su hijo no estaba en problemas y su dinero se había ido.

“La gente de Bonds no te llamará por teléfono y te dirá ‘Estoy enviando un mensajero por tu dinero para que pueda pagar la fianza'”. No funciona de esa manera ”, agregó el alguacil Grady Judd.“ [Scammers] muy buenos en lo que hacen. Tienen carisma. Tienen personalidad “.

Incluso cuando se arresta a los sospechosos, las víctimas rara vez, o nunca, recuperan su dinero.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk brindó los siguientes consejos para protegerlo a usted oa sus seres queridos de convertirse en víctimas de un fraude de personas mayores:

No se deje dominar por las emociones y resista la presión de actuar con rapidez.

Comuníquese con un familiar de confianza que pueda confirmar si la historia de la persona que llama es cierta o no. Incluso si una historia pudiera parecer cierta, verifique su exactitud.

Intente comunicarse con el hijo o nieto real a un número que sepa que es correcto. Recuerde, los intrigantes piden secreto porque saben que si llama para verificar, descubrirá el plan.

Haga preguntas a la persona que llama que le resultaría difícil responder, como cuál es el cumpleaños de su madre o el nombre de su mascota.

Una táctica que usan los intrigantes es preguntar: “¿Abuela?” al comienzo de la llamada; cuando la víctima responde: “¿Es usted [name of grandchild?] “, los intrigantes responden “Sí”, lo que demuestra que los intrigantes ni siquiera necesitan los nombres reales de los familiares para salirse con la suya.

Sea tacaño y no le dé a la persona que llama ninguna información personal.

Comuníquese con un familiar o amigo de confianza antes de tomar decisiones apresuradas con respecto a su dinero.

Miembros de la familia: controle con regularidad a los miembros de su familia mayores

Miembros de la familia e instituciones bancarias: busque transacciones bancarias inusuales o retiros de miembros de la familia y clientes mayores. Haga preguntas y esté atento al fraude.

Comuníquese de inmediato con su institución financiera si encuentra depósitos, transferencias o retiros inusuales o inesperados.

Si ha detectado alguna actividad delictiva o fraudulenta, notifique a la empresa y / o institución bancaria donde ocurrió. Además, notifique a la Comisión Federal de Comercio y a la policía local. www.ftc.gov

Solicite una copia gratuita de su informe crediticio cada 12 meses a cada una de las tres compañías de informes crediticios a nivel nacional (Experian, TransUnion y Equifax).

Puede solicitar su informe crediticio en línea de forma gratuita o llamar al 1-877-322-8228.