¿Dónde puedes conocer a Santa en Tampa Bay este año?

TAMPA, Fla. (WFLA) – La Navidad se ve muy diferente este año debido a la pandemia de coronavirus en curso, y muchos padres están trabajando para establecer un sentido de normalidad para sus familias durante las vacaciones, todo mientras se mantienen seguros.

Una tradición consagrada es la foto de un niño con Santa Claus en un centro comercial local o el desayuno con eventos de Santa.

A pesar de la pandemia, muchas atracciones, ubicaciones y centros comerciales del área de Tampa Bay ofrecen encuentros y grandes personajes socialmente distanciados con Jolly Ol ‘Saint Nicholas

8 On Your Side ha compilado una lista de lugares donde las familias pueden reunirse de manera segura y tomar fotos con Santa Claus para continuar con la tradición. También hemos enumerado oportunidades virtuales para familias que no pueden o desean aventurarse en esta temporada navideña.

Si tiene un evento local donde fotos socialmente distanciadas y conoce y saluda a Papá Noel que no está en la lista, envíe una nota a online@wfla.com.

¿Dónde puede mi familia conocer a Santa en las atracciones del área de Tampa Bay?

Winter Village en Curtis Hixon Park

Papá Noel hará una visita sorpresa a Winter Village en el parque Curtis Hixon cuando el mercado anual y la pista de patinaje sobre hielo estarán abiertos del 20 de noviembre al 3 de enero. Según el sitio web del evento, las familias deben estar atentas a Winter Village Tampa en las páginas de Facebook e Instagram para obtener pistas sobre cuándo podría aparecer Papá Noel para una visita.

La Sra. Claus también estará disponible para ayudar a los niños a escribir cartas a Santa y posar para fotos en Winter Village el 27 de noviembre y el 23 de diciembre de 4 pm a 6 pm Más información

Zoo Tampa – Domingos con Santa

Fuera del evento “Christmas in the Wild” del zoológico, la atracción ofrecerá “Domingos con Santa”. Según su sitio web, las visitas y fotos socialmente distanciadas con Safari Santa estarán disponibles en fechas seleccionadas. Más información

Acuario marino Clearwater

Clearwater Marine Aquarium realizará una visita de desayuno navideño con Santa el 5 de diciembre de 9:30 am a 11:30 am Se anima a los huéspedes a que usen su suéter o pijama navideño favorito para el desayuno. Se recomienda hacer reservaciones y los boletos incluyen entrada, desayuno y una foto familiar con Santa. Más información

Busch Gardens

Busch Gardens está ofreciendo un encuentro con Santa todos los días a partir de las 3 pm El sitio web de Busch Gardens dice que la reunión será sin contacto e incluye fotos familiares. Los huéspedes también pueden visitar “Rudolph’s Winter Wonderland”, también abierto a las 3 pm todos los días, para tomar fotos socialmente distanciadas con Rudolph y Clarice. Más i n formación

Acuario de Florida

Santa Claus también está visitando el Acuario de Florida para conocer y saludar este año los viernes y sábados seleccionados hasta noviembre y diciembre. El distanciamiento social también es necesario en estos eventos. “Esta oportunidad única y festiva para tomar fotografías le proporcionará un maravilloso recuerdo navideño mientras captura a Santa dentro de su ‘globo de nieve'”, según el sitio web del acuario. Más información

Sociedad Protectora de Animales de Tampa Bay

La Sociedad Protectora de Animales de Tampa Bay continúa su tradición anual de fotos familiares con Papá Noel este año en su nuevo refugio el 12 de diciembre de 11 am a 2 pm Se sugiere una donación de $ 10. Más información

El primer desayuno anual de la Sociedad Protectora de Animales con Santa se llevará a cabo antes del 5 de diciembre de 8:30 am a 10:30 am y de 11 am a 1 pm El desayuno incluye decoración de panqueques, manualidades navideñas, una visita y una foto con Santa y una barra de chocolate caliente. Se harán cumplir controles de temperatura, distanciamiento social y expresiones faciales. Más información

Yate Starship Santa’s Holiday Brunch Cruises

Se puede encontrar a Santa en los cruceros de brunch navideños de Yacht Starship este año. El crucero de dos horas cuenta con un brunch y una visita especial con Santa. Los cruceros se realizan el 13 y el 20 de diciembre y los horarios de embarque son a las 12 pm, 12:30 pm y 2:30 pm Más información

¿Dónde puede mi familia encontrarse con Santa en los centros comerciales y centros comerciales del área de Tampa Bay?

Cherry Hill Programs está ofreciendo visitas en persona socialmente distantes con Santa en varios centros comerciales en el área de Tampa Bay este año.

Según la empresa, los huéspedes mayores de 2 años deberán cubrirse la cara. Se hará cumplir el distanciamiento físico en las filas de espera y se requieren reservaciones por adelantado . Se implementará un mayor saneamiento y habrá desinfectante de manos disponible en áreas de alto tráfico.

Si está buscando visitar a Santa en persona en persona, aquí hay una lista de ubicaciones, y también puede encontrar más en línea :

Plaza Internacional 2223 N West Shore Blvd, Tampa



Westshore Plaza 250 Westshore Plaza, Tampa,



Parque de cítricos de Westfield 8021 Citrus Park Town Center, Tampa



Westfield Brandon 459 Brandon TownCenter, Brandon



Campo de Westfield 27001 US Hwy 19 North, Clearwater



Plaza de Tyrone 6901 22nd Ave North, San Petersburgo Gulf View Square



Las tiendas de Wiregrass 28211 Paseo Drive, Capilla Wesley



Plaza Gulf View 9409 US Hwy 19, Port Richey



Plaza de Lakeland 3800 US Highway 98 N, Lakeland



Centro comercial Eagle Ridge 451 Eagle Ridge Drive, Lago Gales



Plaza Sarasota 8201 S Tamiami Trail, Sarasota



¿Puede mi familia conocer a Santa virtualmente este año?

¡Si! Hay múltiples oportunidades para que los niños y las familias conozcan a Santa Claus sin salir de casa este año.

Además de sus visitas en persona al centro comercial, Cherry Hill Programs ofrece oportunidades en línea que incluyen fotos con Santa, tiempo de cuentos y una videollamada en vivo con el mismo Papá Noel. Puede obtener más información sobre las oportunidades en línea a través de la empresa en línea .

Aunque Enchant Christmas no se llevará a cabo en San Petersburgo este año, Parques y Recreación de la Ciudad de San Petersburgo está ofreciendo llamadas telefónicas de Santa. El servicio es gratuito, aunque se pide a los padres que se registren para recibir una llamada antes del 11 de diciembre. Las llamadas se realizarán el 15 y 17 de diciembre.

Otras empresas nacionales también ofrecen visitas virtuales y llamadas con Santa Claus, como JingleRing.com y SantaTheExperience.com . JingleRing cuesta $ 25 y se puede personalizar para su familia. Los precios de Santa The Experience varían según la fecha y la hora.