TAMPA, Fla. (WFLA) – Nuevos documentos muestran que la mujer que inicialmente acusó de violencia doméstica al ex receptor abierto de los Bucaneros, Antonio Brown ahora quiere que se retiren los cargos en su contra.

WFLA no nombra a la mujer en el caso debido a la naturaleza de los cargos.

Los documentos afirman en parte: “Estoy en mi sano juicio, soy competente para manejar mis ‘asuntos'” y agregan que “la orden de arresto es frívola, degradante, perjudicial, inconstitucional, beligerante y combativa”.

Tony Duran es un abogado defensor penal del grupo legal Tison que también ha trabajado como fiscal. Después de revisar los documentos presentados a WFLA en la casa de Brown, Duran no quedó impresionado.

“Esto parece un documento de tipo ciudadano soberano. Parece que se supone que es una declaración jurada, pero no puedo decirlo, no parece haber sido preparado por un abogado, al menos no alguien que ejerza en Florida” dijo Durán. “Entonces, no sé de dónde sacaron esto, pero si tuviera que adivinar, lo sacaron de Internet”.

Duran le dijo a 8 on Your Side que los documentos de esta naturaleza presentados en la corte a menudo no ayudan a los acusados, pero agregó que es común que las víctimas de casos de violencia doméstica pidan que se retiren los cargos.

“La oficina del fiscal estatal no tiene que honrar sus deseos. Podrían continuar con el caso sin la presunta víctima. Pero, por lo general, no quieren hacerlo porque, desde un punto de vista práctico, se vuelve difícil probar su caso si tienes un testigo que no coopera o una presunta víctima”, agregó Durán.

Mindy Murphy, presidenta y directora ejecutiva de Spring of Tampa Bay, dice que las víctimas en casos de violencia doméstica a menudo piden que se retiren los cargos por una variedad de razones.

“Desafortunadamente, sucede con frecuencia y sucede por una variedad de razones”, dijo Murphy. “El miedo es la razón número uno; probablemente el amor sea la segunda, pero también le están diciendo cosas a la víctima. El abusador le está diciendo cosas a la víctima, ‘no puedes hacer esto, estás poniendo al padre de tus hijos en la cárcel y esto será tu culpa'”.

Antonio Brown no ha sido detenido ni se ha enfrentado a un juez para responder por los cargos que se le imputan. El Departamento de Policía de Tampa dice que los cargos no han sido retirados.