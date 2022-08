TAMPA, Fla. (WFLA) – Docenas de personas que se mudan a un complejo de apartamentos en Tampa dicen que hay muchos problemas con el edificio, desde moho hasta cables expuestos.

Muchos de los que se mudan son estudiantes universitarios. Se comunicaron con 8 On Your Side en busca de ayuda. Varios describen las condiciones en “The Ivy” como inhabitables.

El video enviado a 8 On Your Side desde el interior de un apartamento muestra que el techo del baño se derrumbó.

Susan Buss planeaba mudarse el jueves, pero dijo que entró en un apartamento lleno de moho, manchas, goteras y otros problemas.

“No he dormido. He estado llorando. No estoy tratando de llorar ahora. No soy ingenuo. Todos estuvimos de gira aquí”, dijo Buss. “Todos son asquerosos”.

Cortesía: Susan Buss

Buss se mudó a Tampa desde Carolina del Sur por trabajo. Se vio obligada a quedarse con un amigo.

“No confío en eso. No confío en ellos”, dijo Buss.

The Ivy es el hogar de muchos estudiantes universitarios, quienes también planearon mudarse el jueves. Sin embargo, algunos dicen que tuvieron que pasar la noche en hoteles.

Cortesía: Cameron Fiorello

“Las últimas 24 horas han sido una pesadilla”, dijo Ethan Norris. Comparte habitación con un estudiante de la USF.

Un empleado de The Ivy le dijo a 8 On Your Side que están tratando de que muchas personas se muden y, al mismo tiempo, tratando de que los apartamentos de todos estén a la par.

Nos dijeron que nos comunicáramos con su oficina corporativa, Campus Life & Style.

La directora de marketing de Campus Life & Style, Jessica Nix, envió a 8 On Your Side una declaración a continuación:

“Nuestro objetivo es brindar una experiencia residencial y de mudanza positiva para todos nuestros residentes. En el caso de mudanzas de viviendas para estudiantes, en un período de dos semanas, cientos de estudiantes se mudan, se hacen reparaciones y luego se mudan. Lamentablemente, identificamos incidentes aislados en los que los apartamentos necesitaban reparaciones y mantenimiento adicionales. Estamos abordando cada situación con prontitud y asegurando que los residentes afectados sean alojados con cuidado y profesionalismo”.

Muchos como Buss están tratando de averiguar su próximo movimiento.

“No quiero tener nada que ver con ellos. Quiero que todos los demás puedan romper el contrato de arrendamiento porque no está bien”, dijo Buss.