DISH Network termina su contrato con Nexstar

TAMPA (WFLA) – Miércoles a las 7:00 pm ET, DISH Network eliminó de su sistema la red y la programación de la comunidad local proporcionada por 164 estaciones de televisión locales propiedad de Nexstar Inc., una subsidiaria de propiedad total de Nexstar Media Group, Inc. (Nasdaq : NXST) (“Nexstar”).

DISH se niega a llegar a un nuevo acuerdo de distribución que le permita al gigante de la televisión por satélite el derecho a seguir transmitiendo la programación altamente calificada de Nexstar.

DISH también eliminó la red de cable de Nexstar, WGN America, de su sistema, negando a los suscriptores el acceso al único noticiero nacional en vivo en horario estelar, NewsNation.

Como resultado, millones de estadounidenses en todo el país han perdido la programación local de noticias, tráfico, clima, deportes y entretenimiento, así como noticias críticas y actualizadas sobre la pandemia de COVID-19.

Los espectadores de los Estados Unidos han expresado su indignación con DISH Network por su práctica documentada a largo plazo de poner a sus suscriptores de pago en el medio, en lugar de llegar a acuerdos con emisoras y proveedores de contenido a precios justos del mercado.

Solo en 2020, DISH eliminó la programación de la red o la comunidad local ofrecida por The EW Scripps Company, Apollo, Mission Broadcasting, NFL Network y 21 redes deportivas regionales.

Tras las acciones de DISH, los suscriptores de DISH en 115 mercados de Nexstar desde Los Ángeles hasta Charlotte han perdido el acceso a miles de horas de noticias locales de vital importancia, justo cuando el país se prepara para una explosión de nuevos casos de coronavirus y un nuevo presidente se prepara para asumir el cargo.

Además, como resultado de las acciones de DISH, los suscriptores de DISH no podrán ver los juegos de fútbol americano universitario y de la NFL programados para este fin de semana, y toda la programación de entretenimiento proporcionada por los socios de la red de Nexstar, CBS, FOX, NBC, ABC, The CW y MyNet.

Se insta a los espectadores en los mercados de Nexstar a que soliciten a DISH reembolsos por la pérdida de esta valiosa programación de alta calificación.

Desde julio, Nexstar ha estado negociando incansablemente y de buena fe en un intento de llegar a un contrato de varios años de mutuo acuerdo con DISH, ofreciendo a DISH las mismas tarifas de mercado justas que ofreció a otros grandes socios de distribución con quienes completó negociaciones exitosas en 2019 y 2020.

Nexstar llega rutinariamente a acuerdos amistosos de retransmisión y transporte con sus socios de cable, satélite y telecomunicaciones, y solo en el mes de octubre, completó con éxito acuerdos con casi 200 socios de distribución.

Los consumidores y espectadores afectados por el apagón propuesto por DISH Network pueden comunicarse con DISH Network directamente en 9601 South Meridian Boulevard, Englewood, CO 80112 y por teléfono al (800) 333-3474 o (303) 723-1000.