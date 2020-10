Diputados del condado de Citrus buscan a un fugitivo desaparecido de 12 años

ZEPHYRHILLS, Fla. (WFLA) - Micheline LaBlanc adora la estufa que compró a Lowe's en enero, pero estaba decidida a no pagarla dos veces. Y ahora, después de que Better Call Behnken se involucre, no tendrá que hacerlo.

LaBlanc luchó contra el error de facturación doble por su cuenta durante nueve meses, pero no estaba llegando a ningún lado. Luego se dirigió a la investigadora de consumidores de 8 On Your Side, Shannon Behnken.