POLICÍA: Adolescente mata a su hermano y apuñala a su padre en Florida Keys

ISLAMORADA, Florida (AP) – Un adolescente en Florida Keys mató a su hermano menor, apuñaló a su padre y luego corrió frente a un camión luego de que lo estuvieron buscando durante todo un día, dijeron las autoridades el viernes.

La Oficina del Sheriff del condado de Monroe dijo en un comunicado de prensa que el adolescente de 17 años fue llevado a un hospital en Miami con heridas graves el jueves por la noche. Las autoridades dieron a conocer su nombre, pero The Associated Press generalmente no identifica a los menores acusados de un delito.

Un vecino llamó a los agentes el jueves por la mañana después de que el padre del adolescente de 43 años se le acercó, diciendo que el joven había apuñalado fatalmente a su hermano de 14 años y luego lo apuñaló varias veces, incluso en el cuello.

Los investigadores no estaban seguros de qué motivó al adolescente a atacar a su hermano y padre, según el comunicado de prensa.

El hermano fue declarado muerto en la escena, y el padre fue trasladado en avión a un centro de trauma en Miami.

Los registros judiciales en línea muestran que el asesinato en primer grado y los cargos de agresión agravada inicialmente se presentaron en el tribunal de circuito contra el adolescente. Pero la declaración jurada de un secretario posterior dijo que la presentación fue un error y que el caso debería haberse presentado en un tribunal de menores, que tiene estrictas restricciones de confidencialidad.

