Diputados: 5 heridos en tiroteo en Palm River

TAMPA, Florida (WFLA) - Las personas mayores del condado de Hillsborough esperaron meses hasta el lunes, el día en que finalmente se suponía que tendrían la oportunidad de inscribirse en la vacuna contra el coronavirus que podría salvar vidas. En cambio, muchos se encontraron a merced de un sistema lleno de fallas.

El condado más poblado del área de Tampa Bay abrió su proceso de reserva el lunes para que las personas mayores hagan una cita para recibir una vacuna. El sitio web y la línea telefónica del condado de Hillsborough se lanzaron a las 9 am Minutos después, 8 On Your Side comenzó a recibir capturas de pantalla de los mensajes de error del sitio web de los espectadores.