Diputados: 2 robos a mano armada denunciados en un lapso de 1 hora en Tampa

LAKELAND, Florida (WFLA) - Un pavo salvaje que se robó corazones en todo el condado de Polk y se instaló en un vecindario de Lakeland fue encontrado muerto el domingo, dijeron las autoridades.

Un funcionario de Lakeland Parks and Recreation nos dice que el pavo, llamado Gary, fue encontrado muerto en Lake Morton. El funcionario dice que la ciudad aún no está segura de lo que le sucedió al pavo salvaje, pero dijo que no se sospecha de un crimen en este momento.