Devolviendo el favor: Propietarios de camion de comida del Condado Sarasota aceptan donaciones para regalar comidas calientes

CONDADO SARASOTA, Fla. (WFLA) – Una pareja del condado de Sarasota busca ayudar a los necesitados a través de un negocio que comenzaron durante la pandemia de coronavirus.

Tina Russo es propietaria del camión de comida “Sofrito” , ubicado justo en la frontera de Venice y Nokomis, en el desvío de South Tamiami Trail.

“Fui a la escuela culinaria cuando tenía, supongo unos 20 años. Y siempre fue como un sueño mío. Parecía más pequeño y más asequible que un restaurante”, dijo Russo sobre el camión de comida, que abrió Junio del 2020.

Ella y su prometido se especializan en cocina puertorriqueña, además de algunos platos de fusión.

Russo le dijo a 8 On Your Side que siempre ha querido retribuir. La idea del concepto “pay-it-forward” de Sofrito le vino de un grupo local de Facebook, llamado “Venice Foodies Community”. Vio una publicación de un restaurante en Los Ángeles que presenta una pared de boletos de comida prepagos que otras personas habían pagado.

“Pensé para mí misma, ‘Oh, Dios mío, esto es genial, me encanta esta idea’. E inmediatamente, lo vi como un domingo por la noche, abrimos el miércoles, y el miércoles por la mañana ya lo habíamos comenzado “, explicó Russo. “Estoy muy, muy emocionada por eso. Siempre quise hacer algo como esto, incluso antes de que abriéramos el camión de comida, así que poder hacerlo realidad es realmente increíble”.

Aquellos que pasen por el camión Sofrito pueden donar una comida completa o solo una cantidad en dólares.

Aquellos que necesiten una comida caliente pueden recoger un boleto para algo de comida, sin hacer preguntas.

(Fuente: Sofrito Food Truck)

Russo y su prometido están igualando donaciones durante el resto de la semana.

Russo dijo que la respuesta positiva a sus esfuerzos ha sido un poco abrumadora.

“La gente ha sido tan, tan, tan súper amable”, dijo. “Entre los comentarios de Facebook y la gente que viene en persona y dice cuánto aprecian lo que estamos haciendo … creo que a la gente le gusta que algo bueno regrese al mundo después de todas las cosas negativas que han estado sucediendo últimamente”.

La pareja también ha creado una cuenta de Venmo en @sofritolatinstreetfood , para aquellos interesados en donar que no son locales o que simplemente quieren retribuir . Le están pidiendo a cualquier persona que done a través de la cuenta que use “#neighborshelpingneighbors” en la sección de notas.

(Fuente: Sofrito Food Truck)

Cualquier persona en el área que esté interesada en donar también puede visitar la página de Facebook del camión Sofrito para obtener más información.

“Agradecemos a todos los que vinieron a donar y nos enviaron palabras amables y alentadoras, y estamos tratando de hacer lo que podemos, para ayudar a tantas personas como podamos”, dijo Russo. “Y si alguien quiere ayudarnos a correr la voz con alguien a quien le vendría bien una comida gratis, definitivamente se lo agradeceríamos. Por favor énvielo para nuestro negocio”.

El camión de comida permanece estacionado en 1011 S Tamiami Trail. Está abierto los miércoles, jueves y domingos de 11 a.m. a 5 p.m. y los viernes y sábados desde el mediodía hasta las 7 p.m.